Дебютная победа Феттеля, восхождение Леклера и авария Квята: как завершился Гран-при Сингапура в «Формуле-1»

Пилот Ferrari Себастьян Феттель одержал первую победу в этом сезоне, выиграв Гран-при Сингапура. Вслед за ним финишную черту пересёк его напарник Шарль Леклер, начинавший гонку с первого места. Такой результат позволил монегаску обойти Макса Ферстаппена в споре за третью позицию в общем зачёте чемпионата мира. Даниил Квят попал в аварию на последних кругах и занял только 15-е место.

Первый день

Европейская часть календаря «Формулы-1» подошла к концу, и после двух подряд побед Шарля Леклера в Бельгии и Италии «королевские гонки» переехали в Сингапур на первый в истории ночной Гран-при. С 2008 года у пилотов есть возможность состязаться после захода солнца на узких улицах крошечного государства, по сути проводя второй за сезон Гран-при Монако, только на чуть более высоких скоростях и с необычными пейзажами на заднем фоне.

Сравнение сингапурской гонки с самым гламурным этапом не случайно — здесь тоже не так важна мощность мотора, и поэтому шансы всех команд на успех становится более равными. К тому же Mercedes уже не так сильно доминирует в чемпионате, как в начале сезона, и это создавало дополнительную интригу перед стартом. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас уже давно не увеличивали свой отрыв в чемпионате. Хотя они по-прежнему далеки от преследователей, но Леклер с каждой гонкой отыгрывает по несколько баллов, а шедшему третьим Максу Ферстаппену монегаск проигрывал уже три очка перед приездом в Сингапур.

Но пятничные свободные заезды на «Марина-Бэй» самому прогрессирующему гонщику не удались. Утром, когда над трассой была небольшая дымка от лесных пожаров в Индонезии, у Леклера произошла поломка в коробке передач, которая не позволила завершить первую сессию. Проблемы преследовали и Боттаса, который сначала погнул колёсный диск, а потом и вовсе разбил машину. Вперёд вырвались Ферстаппен на Red Bull и Себастьян Феттель на Ferrari, а Хэмилтон проиграл им полсекунды, что для такой длинной трассы ещё не было критичным.

A dramatic first session in Singapore 👀 Check out FP1 Highlights 🎥#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/JExFYIGp0E — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Вторая попытка, приближенная к боевым условиям, которые ждали пилотов в квалификации и гонке, поменяла всё, кроме одного. Леклер по-прежнему был далёк от лидеров пелотона и даже не смог превысить лучшее время Александра Албона. Хэмилтон же вырвался на первое место, а Феттель отстал от него и Ферстаппена на несколько десятых долей секунды.

Sun down, lights out... front wing off 😬



Alex Albon had an early setback in FP2 - but he bounced back to claim fifth-fastest time of the session#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/8XNqcklD7X — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Даниилу Квяту первый день в Сингапуре принёс положительные эмоции. Он показывал секунды на уровне первой десятки, и во второй тренировке не смог повторно в неё забраться только из-за касания борта.

Второй день

Но суббота стала для российского пилота полной разочарования. Сначала он узнал, что не перейдёт в Red Bull в будущем сезоне. Спортивный консультант команды Марко Хельмут заявил, что Квят проведёт ещё год в их системе, но напарник Ферстаппена будет выбираться между Албоном и Пьером Гасли, уже пережившим понижение в этом году.

Эта новость была озвучена прямо перед третьей тренировкой, на которой неудачи Квята продолжились. Уже после трёх кругов его болид задымился, и ему пришлось вернуться в боксы. Из-за утечки масла было решено заменить силовую установку. К счастью, штраф российскому гонщику не выписали — ему достался уже использованный мотор.

Busy evening for Toro Rosso after this oil leak in FP3



Kvyat's car will be getting a new power unit (free of penalty)#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/pHSZvIfusi — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

В квалификации у Квята уже не было прежней скорости. Он не пробился даже во второй сегмент, показав 16-е время. Можно было подумать, что выбор руководства Red Bull оказался верным, однако ещё неизвестно, каким было бы его выступление, если бы о перестановках в команде сообщили позже, а старый двигатель продолжил бы работать как следует.

В свою очередь, Леклер сразу поднял настроение болельщикам итальянской конюшни, выиграв заключительную тренировку, а потом нанёс поражение Хэмилтону и в квалификации. У скудерии дела резко пошли в гору, и перед последней попыткой в финальном сегменте она даже занимала первый стартовый ряд, но британский пилот сместил Феттеля на третью позицию, а с монегаском уже не справился. Ферстаппен стал соседом Хэмилтона по ряду, а Боттас и Албон забронировали следующие стартовые позиции.

Гонка

Старт ночной гонки в Сингапуре получился на редкость спокойным — вся первая шестёрка сохранила свои позиции. Однако позади страсти всё-таки бушевали. Стартовавший последним Даниэль Риккардо столкнулся с Джорджер Расселом, а Карлос Сайнс заработал прокол в столкновении с Нико Хюлькенбергом. Вся эта суматоха позволяли Квяту временно подняться на 11-е место.

Однако россиянин быстро стал терять позиции и открыл серию пит-стопов, хотя на самых мягких шинах ехали не середняки, а лидеры. Пилот Toro Rosso выбрал самую крепкую резину, рассчитывая доехать на ней до финиша, но в его команде не учли высокую аварийность «Марины-Бэй», а она ещё должна была дать о себе знать.

LAP 10/61



The Daniel Ricciardo Grand Prix is really hotting up 🔥



He now squeezes past Kvyat for P12!#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/3C91LTu3iD — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

После заезда в боксы лидерская шестёрка полностью перестроилась. Леклер оказался за Феттелем, Ферстаппен занял виртуальное третье место, позади шли Боттас и Албон. Хэмилтон долгое время выжимал из шин последние соки, надеясь на попадание Феттеля в трафик. Однако на трассу лидер чемпионата мира вернулся позади обоих болидов Ferrari и Ферстаппена. Лидирующая тройка к тому времени оказалась довольно необычной — Антонио Джовинацци, Пьер Гасли и Даниэль Риккардо из-за поздних пит-стопов некоторое время вели за собой пелотон.

Постепенно все, кому требовалось поменять шины, расступились перед фаворитами, и они заняли свои законные места. Леклер проезжал круги быстрее всех и старался настичь Феттеля, однако его планам не суждено было сбыться. Гонку стали разрывать постоянные выезды автомобиля безопасности, то из-за аварий, то из-за простой остановки Серхио Переса. Квят воспользовался моментом, чтобы сбросить самые медленные шины и взять самые быстрые. После второго рестарта шансы россиянина на очки были довольно высоки, всё-таки он шёл 12-м и имел оптимальный состав резины для атак.

Однако за 14 кругов до финиша Квят столкнулся с Райкконеном, который не ожидал поздней атаки пилота Toro Rosso. Инцидент был абсолютно гоночным, но финн от него уже не оправился, а россиянин потерял несколько позиций. Интересно, что после этого он некоторое время владел лучшим кругом в гонке, но Кевин Магнуссен показал ещё более быстрые секунды.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 50/61) ⚠️



Kvyat and Raikkonen crash at Turn 1!



The Iceman retires 😕#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/n1OoNCSoSu — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Тем временем лидеры гонки вовсю старались проехать всю дистанцию до конца — существовала опасность, что уложиться в двухчасовой лимит не получится. Ferrari за свой победный дубль уже не беспокоилась, а Ферстаппену пришлось поволноваться, отбиваясь от атак Хэмилтона. В итоге лидирующая тройка так и осталась без изменений. Феттель одержал первую победу с 2018 года, Леклер остался на втором месте. На Гран-при России, где в следующий раз выступят пилоты «Формулы-1», монегаск будет занимать третье место в зачёте чемпионата мира.