Пилот Ferrari Леклер победил на Гран-при «Формулы-1» в Италии
- © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
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Пилот Ferrari Шарль Леклер, стартовавший с первой позиции на Гран-при Италии, одержал победу в гонке. Второе и третье места заняли гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон соответственно.
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят не сумел пройти всю дистанцию, сойдя на 31-м круге.
Ранее сообщалось, что пилот Ferrari Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии.