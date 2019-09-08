Пилот Ferrari Леклер победил на Гран-при «Формулы-1» в Италии

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Гонщик команды Ferrari «Формулы-1» Шарль Леклер лидировал на протяжении большей части дистанции и победил на Гран-при Италии.
Пилот Ferrari Леклер победил на Гран-при «Формулы-1» в Италии
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Пилот Ferrari Шарль Леклер, стартовавший с первой позиции на Гран-при Италии, одержал победу в гонке. Второе и третье места заняли гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон соответственно.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят не сумел пройти всю дистанцию, сойдя на 31-м круге.

Ранее сообщалось, что пилот Ferrari Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии.

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