Квят заявил, что не против переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят высказал мнение о возможном переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург.

«Может, это неплохая идея, чтобы гонка проходила там, где её могли бы посетить больше зрителей. Смогут приехать болельщики из Санкт-Петербурга и Москвы, из Европы, особенно из Финляндии, где автоспорт популярен. Так что почему нет? В Сочи всё замечательно, но если гонку можно сделать ещё лучше, то почему нет?» — заявил Квят на пресс-конференции.

Сочи принимает Гран-при России с 2014 года.

Ранее появилась информация, что российский лидер Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.