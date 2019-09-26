Квят заявил, что не против переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

Короткая ссылка
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят высказал мнение о возможном переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург.
Квят заявил, что не против переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Может, это неплохая идея, чтобы гонка проходила там, где её могли бы посетить больше зрителей. Смогут приехать болельщики из Санкт-Петербурга и Москвы, из Европы, особенно из Финляндии, где автоспорт популярен. Так что почему нет? В Сочи всё замечательно, но если гонку можно сделать ещё лучше, то почему нет?» — заявил Квят на пресс-конференции.

Сочи принимает Гран-при России с 2014 года.

Ранее появилась информация, что российский лидер Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить