СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

По информации Daily Mail, Путин поддерживает переезд Гран-при России на автодром «Игора», строительство которого завершается около Санкт-Петербурга. Как сообщает источник, Гран-при России может переехать в Санкт-Петербург в 2021 году.

Этап в Сочи появился в календаре «Формулы-1» в 2014 году. Ближайшее Гран-при России пройдёт с 27 по 29 сентября 2019 года.

Ранее в Toro Rоsso заявили, что довольны выступлениями российского гонщика Квята.