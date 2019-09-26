СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург

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Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

По информации Daily Mail, Путин поддерживает переезд Гран-при России на автодром «Игора», строительство которого завершается около Санкт-Петербурга. Как сообщает источник, Гран-при России может переехать в Санкт-Петербург в 2021 году.

Этап в Сочи появился в календаре «Формулы-1» в 2014 году. Ближайшее Гран-при России пройдёт с 27 по 29 сентября 2019 года.

Ранее в Toro Rоsso заявили, что довольны выступлениями российского гонщика Квята.

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