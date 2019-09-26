В Toro Rоsso заявили, что довольны выступлениями российского гонщика Квята

Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост оценил выступления российского пилота Даниила Квята.

«Команда в этом году довольна выступлением Квята. Он финишировал на подиуме в гонке Гран-при Германии. Я уверен, он способен повторить этот успех. Квят очень силён, он возмужал и стал опытнее», — цитирует ТАСС руководителя команды Франца Тоста.

В нынешнем сезоне Квят занимает десятое место в личном зачёте чемпионата, набрав 33 очка.

Ранее хоккеисты «Динамо» подарили Квяту именной свитер команды.