Хоккеисты «Динамо» подарили Квяту именной свитер команды
Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».
Игроки бело-голубых вручили гонщику именной свитер команды с 26-м номером, под которым россиянин выступает в «Ф-1».
Квят же подарил хоккеистам мини-версию своего гоночного шлема.
Квят выступит на Гран-при России, который состоится с 27 по 29 сентября в Сочи.
Ранее Квят заявил, что намерен получать удовольствие на Гран-при «Формулы-1» в России.
+1 именитый динамовец в семью! Вадим Шипачев и Андрей Миронов вручили именной свитер Даниилу Квяту.— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 25, 2019
Желаем удачи в гран-при!#МыДинамоpic.twitter.com/Yha7KodFqA