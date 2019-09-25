Хоккеисты «Динамо» подарили Квяту именной свитер команды

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Защитник и форвард московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов и Вадим Шипачёв обменялись подарками с российским пилотом команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниилом Квятом.

Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Игроки бело-голубых вручили гонщику именной свитер команды с 26-м номером, под которым россиянин выступает в «Ф-1».

Квят же подарил хоккеистам мини-версию своего гоночного шлема. 

Квят выступит на Гран-при России, который состоится с 27 по 29 сентября в Сочи.

Ранее Квят заявил, что намерен получать удовольствие на Гран-при «Формулы-1» в России.

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