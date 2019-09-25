Квят заявил, что намерен получать удовольствие на Гран-при «Формулы-1» в России

Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России.

«На автодроме в Сочи интересная трасса. До сих пор помню первую гонку, которую мы провели здесь в 2014 году. Я тогда тоже выступал за Toro Rosso, у меня была действительно хорошая квалификация, я стартовал с пятой позиции. Затем, через год, выступая за Red Bull, я финишировал на пятом месте, потому у меня остались приятные воспоминания об этом этапе. Я думаю, что это будет интересный уикенд, намерен по-настоящему наслаждаться своей домашней гонкой», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

Гран-при России пройдёт с 27 по 29 сентября на «Сочи Автодроме».

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