Фоменко: «Формулу-1» превращают в радиоуправляемые гонки

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Бывший глава инженерного отдела команды «Формулы-1» Marussia, а ныне президент Marussia Motors Николай Фоменко высказал мнение о современных проблемах автоспорта.
Фоменко: «Формулу-1» превращают в радиоуправляемые гонки
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Гонки нужны для того, чтобы их выигрывать. В «Формуле-1» всё делается для того, чтобы превратить чемпионат в радиоуправляемые гонки. Мы широкими шагами идём в этом направлении. Я хочу видеть характер бойца — но я его не вижу. Того статуса и ажиотажа, которые были раньше, больше нет. Это не то шоу, которое хочется смотреть. Любые марвеловские проекты в кино вызывают больший ажиотаж, чем живые гонки. Спору нет, аварии и смерти на гонках — это ужасно. Но публика подсознательно хочет, чтобы была война», — приводит слова Фоменко «Чемпионат».

Он отметил, что подобная ситуация не только в «Формуле-1», но и в других видах автоспорта.

Ранее сообщалось, что судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию на Гран-при Сингапура.

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