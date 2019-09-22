Судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию на Гран-при Сингапура

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Стюарды 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура вынесли решение по инциденту между российским гонщиком команды Toro Rosso Даниилом Квятом и финским пилотом Alfa Romeo Кими Райкконеном.
Судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию на Гран-при Сингапура
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

Как сообщает Motorsport, после гонки оба пилота были вызваны для дачи пояснений, в итоге произошедшее было признано гоночным эпизодом.

Таким образом, ни один из пилотов не понёс наказания.

Квят и Райкконен столкнулись в первом повороте на 50-м круге гонки в борьбе за 13-е место. В итоге россиянин сумел продолжить гонку и финишировал 15-м, тогда как Райкконен сошёл с дистанции из-за сильных повреждений подвески.

Ранее Квят заявил, что у него были шансы набрать очки по итогам гонки Гран-при Сингапура.

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