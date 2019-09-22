Квят заявил, что у него были шансы набрать очки по итогам гонки Гран-при Сингапура
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«Я так и не понял, в чём была проблема перед первым пит-стопом, но мои шины очень быстро ушли. Быстрее, чем у других. Я не понимаю почему. На втором отрезке всё было уже наоборот. Я всех атаковал», — приводит слова Квята Motorsport.
Он отметил, что у него были шансы заработать очки по итогам гонки.
«Но рестарты проходили несколько сумбурно — отчасти по моей вине, отчасти из-за того, что я не мог ничего разглядеть в зеркалах. Я просто не понимал, что происходит сзади. Ну а потом случился инцидент с Кими, я повредил машину. В общем, это было сложное воскресенье», — добавил россиянин.
Квят, стартовавший 15-м, завершил гонку также на 15-й позиции.
Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура.