Квят заявил, что у него были шансы набрать очки по итогам гонки Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

«Я так и не понял, в чём была проблема перед первым пит-стопом, но мои шины очень быстро ушли. Быстрее, чем у других. Я не понимаю почему. На втором отрезке всё было уже наоборот. Я всех атаковал», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что у него были шансы заработать очки по итогам гонки.

«Но рестарты проходили несколько сумбурно — отчасти по моей вине, отчасти из-за того, что я не мог ничего разглядеть в зеркалах. Я просто не понимал, что происходит сзади. Ну а потом случился инцидент с Кими, я повредил машину. В общем, это было сложное воскресенье», — добавил россиянин.

Квят, стартовавший 15-м, завершил гонку также на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура.