Феттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура

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Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari занял первое место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
Феттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Четырёхкратный чемпион мира впервые с Гран-при Бельгии 2018 года сумел финишировать первым в гонке. Таким образом, его безвыигрышная серия прервалась на отметке 22 Гран-при.

Вторым на Гран-при Сингапура финишировал напарник Феттеля по Ferrari монегаск Шарль Леклер. Скудерия стала первой командой, которой удалось оформить победный дубль за историю проведения Гран-при Сингапура.

Тройку призёров замкнул голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят завершил гонку 15-м. На 50-м круге россиянин при попытке обгона столкнулся с гонщиком Alfa Romeo Кими Райкконеном, однако сумел продолжить гонку, в отличие от финна, сошедшего с дистанции.

Ранее сообщалось, что Квят прокомментировал слова спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марка, высказавшегося о его будущем в «Формуле-1».

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