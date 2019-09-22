Феттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура
- © HOCH ZWEI
- globallookpress.com
Четырёхкратный чемпион мира впервые с Гран-при Бельгии 2018 года сумел финишировать первым в гонке. Таким образом, его безвыигрышная серия прервалась на отметке 22 Гран-при.
Вторым на Гран-при Сингапура финишировал напарник Феттеля по Ferrari монегаск Шарль Леклер. Скудерия стала первой командой, которой удалось оформить победный дубль за историю проведения Гран-при Сингапура.
Тройку призёров замкнул голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят завершил гонку 15-м. На 50-м круге россиянин при попытке обгона столкнулся с гонщиком Alfa Romeo Кими Райкконеном, однако сумел продолжить гонку, в отличие от финна, сошедшего с дистанции.
RACE CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) 22 сентября 2019 г.
How they crossed the line in Marina Bay 📊#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/mQhqY2XEu6
Ранее сообщалось, что Квят прокомментировал слова спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марка, высказавшегося о его будущем в «Формуле-1».