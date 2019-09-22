Квят о своём будущем в «Формуле-1»: какую работу мне дают, такую я и делаю

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал слова спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марка, высказавшегося о его будущем в «Формуле-1».

«Если он так сказал, значит так и есть. У меня по этому поводу только позитивные мысли. Я продолжаю работать», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что не расстроен тем, что его пока не планируют переводить в старшую команду.

«Я просто делаю свою работу. Какую работу они мне дают, такую я и делаю. Сейчас мне дали работу в Toro Rosso. Я буду стараться работать в Toro Rosso настолько хорошо, насколько могу. Дадут работу где-то ещё, я буду стараться хорошо работать где-то ещё», — добавил россиянин.

Квят, начавший свою карьеру в «Формуле-1» в Toro Rosso, выступал за Red Bull полный сезон 2015 года и первые четыре гонки 2016 года, после чего был отправлен обратно в итальянский коллектив, откуда был уволен по хожу сезона-2017. Прошлый сезон он провёл в качестве пилота по развитию в Ferrari, а в текущем — занимает десятое место в личном зачёте, набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что по словам Марко, Квят продолжит выступать за Toro Rosso в следующем сезоне «Формулы-1».