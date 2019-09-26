«В этом сезоне удаётся чаще выжимать максимум»: Квят — об идее переноса Гран-при России и особенностях трассы в Сочи

Даниил Квят выразил надежду на то, что во время воскресной гонки Гран-при России пойдёт дождь. По его словам, пасмурная погода открывает больше возможностей для тех, кто будет стартовать в конце пелотона. Об этом пилот Toro Rosso заявил на пресс-конференции в Сочи, предваряющей 16-й этап «Формулы-1» в сезоне. Он не сможет побороться за более высокую позицию в квалификации из-за очередной смены мотора на своём болиде. Автогонщик также прокомментировал возможный перенос российского этапа в Санкт-Петербург, рассказал о своём распорядке дня во время гоночных уикендов и объяснил, как на него повлияло рождение дочери.

«В дождь открывается больше возможностей»

— Когда вы в последний раз были в Сочи?

— Год назад, здесь же на гонке.

— А отдохнуть, искупаться сюда не прилетаете?

— Нет. Я отдыхаю ближе к дому, к базе в Монако.

— В квалификации возможен дождь. Для вас это преимущество?

— Хотелось бы, чтобы он пошёл в воскресенье. А в субботу… Мы знаем, что я буду стартовать последним, потому что нам пришлось поменять мотор. Так как это четвёртый или пятый мотор, то, скорее всего, начну гонку последним. Поэтому акцент больше делается на воскресную гонку. Было бы интересно, если бы погода вмешалась. Дождь — это не то что бы моё, все ездят хорошо по дождю в «Формуле-1». Но когда стартуешь последним, в дождь открывается чуть больше возможностей перед тобой.

— То, что стартуете последним, вас расстроило?

— Мотор у нас барахлил, мы знали, что рано или поздно его придётся поменять. Делаем это сейчас, при первой возможности, чтобы иметь свежие двигатели на последние пять гонок. Они очень важные: мы боремся за высокие позиции в Кубке конструкторов и хотим заработать как можно больше очков.

— Не обидно, что приходится жертвовать домашним этапом?

— В каком-то смысле да, но нельзя забывать, что в Сочи одна из самых удобных трасс для обгонов из тех, что остались в календаре. Если менять мотор, то лучше здесь.

— Домашняя трасса вам помогает или мешает?

— Ни то, ни другое. Когда ты садишься в машину, то для тебя нет значения. Есть трасса, повороты, ты стараешься проехать их как можно лучше. За пределами трассы — да, это помогает. Я чувствую поддержку, мне приятно видеть, что автоспорт в России развивается. По сравнению с тем, когда я начинал заниматься гонками, автоспорт и гонки выросли очень сильно.

— Если бы вы были зрителем, то какое место бы заняли на «Сочи Автодроме»?

— Скорее всего, второй поворот после первой длинной прямой, где есть первое торможение. Естественно, свою трибуну. Ещё 13-й поворот, связка шикана — шпилька. Там тоже интересно — легко ошибиться, иногда бывает борьба.

— А как у пилота какие у вас любимые места?

— Каждый год трасса меняется. Вы видите одну и ту же трассу, но она меняется. Асфальт, сцепление с ним, машина, настройки — всё меняется каждый год. Мы приезжаем вроде бы на одну и ту же трассу, но от машины уже другие ощущения. Каждый раз заново ищешь предел свой и машины. Какие-то повороты получаются лучше, можно над ними поработать в течение выходных.

«В чём-то, помимо «Формулы-1», не вижу будущего»

— Вы согласны, что стали другим, более спокойным пилотом?

— Я не думаю об этом на трассе. Мне удалось провести год вне гонок, возможно, обдумать что-то, посмотреть с другой перспективы, даже отдохнуть и вернуть страсть к гонкам. В этом сезоне удаётся чаще выжимать максимум из себя и болида, стало приятнее работать.

— Какой результат будет хорошим в воскресенье?

— Мы постараемся как можно дальше продвинуться, несмотря на штраф. Постараемся приблизиться к очковой зоне, насколько это возможно. Но это будут делать все гонщики, поэтому будет непросто. Когда стартуешь автоматически последним, то задача очень сильно усложняется. Если заработаю очки, то это будет отличный результат.

— Когда вы закончите карьеру и где бы хотели себя попробовать, помимо «Формулы-1»?

— Хотелось бы оставаться настолько долго, насколько будет интересно, пока горит к этому душа. В чём-то, помимо «Формулы-1» я не вижу своего будущего. В прошлом году меня ничто не интересовало, кроме неё. Ралли-рейды, например, — это совсем другая дисциплина. Пробовать можно что угодно, но выйти на конкурентоспособный уровень будет непросто. Это как бокс и ММА.

— Вы следите за футболом? Кто вам ближе — Криштиану Роналду или Лионель Месси?

— Я не так тщательно слежу и давно не играл. Люблю эту игру, но в футболе всё-таки высокая травматичность. Если выбирать лучшего, то Франческо Тотти.

— Придаёт ли вам отцовство дополнительных сил на трассе?

— Это две разные вещи. Когда я на трассе, то сконцентрирован на работе. Когда дома, то становлюсь семейным человеком. Это не имеет прямого влияния на мою карьеру.

— Как начинается ваше утро в день гонок?

— Я просыпаюсь, делаю зарядку, разогреваюсь. Затем завтрак на трассе. В целом сильно не отличается от остальных дней, только больше общаюсь с инженерами. Воскресенье не сильно отличается от пятницы или субботы.

— У спортсменов бывают проблемы со сном из-за соревнований. Вам приходилось с этим бороться?

— У меня не было таких больших проблем. Когда-то бывало, что не удавалось выспаться настолько, насколько хотелось. Но когда садишься в машину, то адреналин всё перекрывает и сразу просыпаешься.

«Быстрой езды хватает на трассе»

— В будущем планируете перейти в другую команду?

— У меня трансферы не планируются. Я остаюсь в системе Red Bull, и последнее, что я слышал, — это что остаюсь в Toro Rosso. Но всё постоянно меняется, поэтому я не знаю. Я бы подождал до декабря.

— Если позовут в Red Bull, согласитесь?

— Да, естественно, когда тебе предлагают перейти в команду, производительность которой выше, то об этом не стоит думать дважды. Но решения принимаются определёнными людьми, и есть специфические факторы, которые влияют на них. Поэтому нужно подождать. Я буду делать всё возможное со своей стороны, чтобы в будущем выбор был сделан в мою пользу. Сейчас я гонщик Toro Rosso и делаю максимальную работу здесь. Я отлично себя чувствую в этой команде, у нас был подиум, и мы счастливы вместе.

— Удаётся во время постоянных разъездов встретиться с родными?

— Удаётся, но на пару дней, не больше. Сейчас будет много длинных перелётов, во второй половине сезона времени на что-либо очень мало.

— Как относитесь к идее расширить календарь?

— Посмотрим. В какой-то момент мы нащупаем предел гонок. Сейчас люди ощущают, что мы подходим близко к этому. Важно найти правильный баланс между количеством и качеством.

— Как вы будете успевать отдыхать, если будет 25 гонок за сезон?

— В теории мы должны всё успевать.

— Что думаете о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург?

— Может, это неплохая идея, чтобы гонка проходила там, где её могли бы посетить больше зрителей. Смогут приехать болельщики из Санкт-Петербурга и Москвы, из Европы, особенно из Финляндии, где автоспорт популярен. В Сочи всё замечательно, но если гонку можно сделать ещё лучше, то почему нет?

— Как вы водите обычную машину?

— Я езжу очень спокойно, нет какой-либо спешки, даже когда опаздываю. Я принимаю это как факт, просто опаздываю и всё.

— Сами под капот можете залезть или зовёте кого-то другого?

— Зависит от машины. Как-то у меня был прокол колеса, я сам менял его на шоссе. Это было впервые, долго на самом деле менял. Думал кого-то позвать, но решил, что всё у меня для этого есть. Хотя всё-таки проще отдать машину в сервис, так надёжнее.

— В обычной жизни предпочитаете быстрые машины?

— Немного мощности хочется, но не скажу, что на дорогах общего пользования нужно что-то особенное. Мне хватает быстрой езды на трассе.

— Мотоцикл не хотите освоить?

— Нет-нет, я не очень уверенно на нём держусь, особенно когда вокруг машины. На трассе предпочитаю болид.

— Какая трасса в календаре больше всего вам нравится?

— Вначале ты выделяешь какие-то трассы. А теперь я бы назвал те, на которых твоя машина быстра. Если в Сочи будем быстры, то она будет любимой.