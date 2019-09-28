Квят намерен побороться за очки на Гран-при России

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Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят высказался о своём неучастии в квалификации Гран-при «Формулы-1» в России.
Квят намерен побороться за очки на Гран-при России
  • РИА Новости

«Я бы не искал в этой ситуации какой-то теории заговора. Такие проблемы случаются в нашем спорте. Последние пару гонок они были довольно часто. Но такое бывает. Надо просто всё исправить, и всё будет хорошо. Если бы проблем с двигателем не было, участвовать в квалификации всё равно был бы смысл, чтобы больше гоночных кругов проехать», — сказал Квят.

При этом россиянин отметил, что в любом случае намерен бороться за очки. 

«Шансы всегда есть. Нужно продолжать бороться, завтра будет самый главный момент выходных. Да, мы стартуем последними, было очень мало кругов на этой трассе. Но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пытаться прорваться. У нас тоже бывали трудные выходные, но мы могли всё исправить к воскресенью», — добавил Квят.

Ранее Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при России.

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