«В работе с Даниилом не было никакой политики»: Албон об отношениях с Квятом, переходе в Red Bull и Гран-при в Сочи

У пилота Red Bull Александра Албона сложились хорошие отношения с Даниилом Квятом, когда они вместе выступали за Toro Rosso. Об этом таиландец заявил в интервью RT накануне Гран-при России. Он рассказал, как пилоты королевских гонок обмениваются опытом и в чём сходство культуры всех команд «Формулы-1». Гонщик также назвал трассу в Сочи одной из любимых из-за одержанной на ней победы в 2018 году и описал нюансы своего перехода в Red Bull.

— Свежи ли ваши воспоминания о первом визите в Сочи в качестве пилота «Формулы-2»?

— Да, это было в 2018-м. Отличный вышел год, удачная гонка. Я получил удовольствие от Сочи и мне понравилась трасса. Знаете, пилотам всегда нравятся трассы, на которых они одерживают победы. В целом, это достаточно техничная трасса, с множеством интересных поворотов, но именно это и делает её сложной — легко допустить ошибку. И тем не менее, Сочи — чудесное место, и погода здесь замечательная.

— Хотелось бы повторить успех в ближайшее воскресенье?

— Надеюсь на это. Мне пришлось потерять пять стартовых позиций, что может немного усложнить ситуацию. Но команда приложит максимум усилий, чтобы я мог наверстать упущенное.

— О чём вы думали перед первым визитом в Россию?

— Я бы не сказал, что у меня были какие-то конкретные ожидания. Каждый раз, когда ты впервые пересекаешь границу того или иного государства, редко знаешь, с чем столкнёшься. Могу сказать, что меня, без сомнения, впечатлил автодром, располагающийся в Олимпийском парке. Что касается профессиональных навыков, то я определённо еду в Сочи лучше, чем предполагал изначально.

— Могли ли вы представить год назад, что вернётесь сюда в качестве пилота команды Red Bull?

— Нет. Ни за что на свете. В тот момент я даже не представлял, что буду участвовать в «Формуле-1», такая мысль казалась невероятной. Скорее я задумывался об участии в «Формуле Е».

— Подходит ли сочинская трасса для вашего стиля вождения?

— Вот и увидим, если я во что-то врежусь. Эта трасса хорошо подходит для тренировок. Пятницу я собираюсь потратить на то, чтобы как можно лучше приноровиться к болиду. Здесь на некоторых участках можно ехать более сдержанно. Так что, думаю, трек довольно неплох. Что до моего стиля вождения, то, возможно, трасса действительно подходит. Мне такие повороты по душе.

— В Сочи стоит летняя погода, но в другие регионы России уже пришла осень, а куда-то даже зима. Смогли бы вы принять участие в гонке, если бы...

— ...всё было в снегу?

— Нет, если бы температура воздуха опустилась до 8°C, как на остальной территории России?

— Хм... (Задумывается.) Не знаю, есть ли у нас подходящие зимние шины для такой погоды, но в принципе — без проблем. Хотя, наверное, без соответствующих покрышек было бы сложновато. Вообще, полагаю, сейчас самая подходящая погода.

— Какие отношения у вас сложились с Даниилом Квятом, когда вы были в команде Toro Rosso?

— Отношения были хорошие. Мы относились друг с другу с уважением, как и к самим гонкам. Соперничество было только на трассе. Никакой политики. С Даниилом было приятно работать. И эти отношения по-прежнему отличные, он классный парень, большой юморист.

— Вы обращались к нему за помощью? Всё-таки вы дебютировали в «королевских гонках», а у него опыта побольше.

— Обычно пилоты стараются не давать советов друг другу, и это в порядке вещей. Конечно, Даниил, что-то объяснял мне, но в большей степени я просто наблюдал за ним, пытался понять, о чём он беседует с механиками и командой. Это очень важно. По правде говоря, я прислушивался и набирался опыта. Никогда бы не спросил у него сам: «Как бы ты прошёл этот поворот?», поскольку знаю, что в ответ он бы просто отшутился.

🗣 "I raced at Sochi in F2 and I won there, so it’s a track I enjoy and I’m looking forward to being back on a circuit I’m familiar with." 👊 @alex_albon previews the #RussianGP 🇷🇺👉 https://t.co/ImKSCvgYw5#F1pic.twitter.com/ZIncutoTYV — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) September 25, 2019

— Теперь вы перешли в Red Bull и, может быть, сами можете дать ему какой-то совет?

— Нет, не думаю. Я ещё сам продолжаю учиться.

— Как вы узнали, что стали пилотом Red Bull?

— Вообще ничего особенного. Сразу после летнего перерыва я отправился на встречу с гоночным консультантом Red Bull Хельмутом Марко в его офис в Австрии, а ещё мне звонил руководитель команды Кристиан Хорнер. Всё прошло нормально и довольно быстро.

— Ваша новая «конюшня» представляет другую страну. Приходится ли экстренно учить немецкий или это необязательно?

— Red Bull базируется в Великобритании, так что, к счастью, знание немецкого не требуется. Как и японского. У меня бы получалось не очень. В общем, нет, культура у всех команд «Формулы-1» очень схожа. Все стремятся к победе. Коллектив очень профессиональный, так что особых перемен не было. Просто сменились люди. И нужно было посмотреть, как я вожу болид, какой у меня стиль.

— Новый болид подходит вам больше? Как бы вы могли его описать?

— Я бы не использовал определение «больше подходит», он изначально иной. Не лучше и не хуже, просто другой. Но да, думаю, потребуется время, чтобы освоиться. Впрочем, этого следовало ожидать.

— Если в Toro Rosso вы боролись за очки, то в Red Bull не опускаетесь ниже шестого места...

— Да, но и болид быстрее, поэтому разумно стремиться к лучшим результатам. С такой машиной место в шестёрке лидеров — это нормально. Разумеется, хочется показывать время лучше и набирать больше очков, и я всегда буду ставить высокие задачи перед собой. А там посмотрим. Здорово, что мне дали время набраться нужного опыта, теперь я зарабатываю очки для своей «конюшни».

— Возросло ли на вас давление после того, как вы перебрались в Red Bull?

— Разумеется, в команде с амбициями ты чувствуешь большую ответственность. Ведь теперь ты обязан соответствовать, проявлять себя и показывать хорошие результаты. Но подход к гонкам остался неизменным, в этом плане ничего нового. Кроме того, я не чувствую никакого давления внутри и продолжаю готовиться к заездам так же, как делал это в Toro Rosso. Такова моя философия.

— Кого вы считаете своим главным конкурентом за место в команде — нынешнего напарника Макса Ферстаппена или Пьера Гасли, с которым боретесь за место в будущем году?

— Нельзя сказать, что я с кем-то конкурирую. Мой главный соперник — я сам, поэтому нужно сосредоточиться исключительно на себе. Я могу сделать лишь то, что мне под силу, и если этого будет достаточно — отлично. То, как сложится следующий сезон, полностью зависит от меня самого, а не от Макса или Пьера.

— В последнее время всё больше рассуждают о том, что может привлечь дополнительный интерес к «Формуле-1». Какого мнения на этот счёт придерживаетесь вы?

— Основными я считаю предложения, обсуждаемые ассоциацией пилотов «королевских гонок»: нужно сделать заезды более конкурентными, устранив существующую разницу между конюшнями и болидами. Чем меньше будут отрывы, тем легче будет преследовать лидеров. Также напрашивается более справедливое разделение призового фонда.