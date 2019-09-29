Toro Rosso показала запрещённый FIA шлем Квята для Гран-при России

Итальянская команда «Формулы-1» Toro Rosso опубликовала изображения шлема, в котором российский пилот Даниил Квят хотел выступить на домашнем этапе Гран-при в Сочи.

Изображения были опубликованы пресс-службой команды в Twitter, их сопроводила подпись: «Это бы смотрелось потрясающе на трассе. У Квята определённо хороший вкус».

FIA не разрешила Квяту выступить в Сочи в шлеме особой раскраски из-за того, что он уже использовал право выступить в шлеме нестандартной раскраски по ходу сезона.

В гонке, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск, Квят будет стартовать последним из-за возникших в субботу технических проблем с болидом.

Ранее Квят прокомментировал запрет FIA на его выступление в особенном шлеме на Гран-при России.