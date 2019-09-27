FIA не разрешила Квяту выступить в Сочи в шлеме особой раскраски

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Международная автомобильная федерация (FIA) не разрешила российскому гонщику команды Toro Rosso Даниилу Квяту выступить на домашнем этапе «Формулы-1» в Сочи в шлеме особой раскраски.
FIA не разрешила Квяту выступить в Сочи в шлеме особой раскраски
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

Согласно регламенту, раскраска шлема должна оставаться постоянной на протяжении всего сезона, и лишь на одном из этапов по ходу чемпионата каждому пилоту позволено её радикально поменять, при этом правила допускают внесение в раскраску лишь незначительных изменений по ходу сезона.

Как сообщает Motorsport, Квят уже использовал право выступить в шлеме отличной от стандартной раскраски на Гран-при Италии. Рассмотрев запрос Квята с приложенными к нему эскизами, руководство FIA сочло, что изменения в раскраске слишком большие, чтобы разрешить её использование по ходу уик-энда. 

Ранее сообщалось, что Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

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