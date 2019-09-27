Леклер стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при России, Квят — 19-й

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время в первой свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при России.

Леклер преодолел свой лучший круг по трассе в Олимпийском парке в Сочи за 1 минуту 34,462 секунды.

Второй результат показал голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку замкнул партнёр Леклера по Ferrari — немец Себастьян Феттель.

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят сумел преодолеть всего пять кругов, лучший из которых позволил ему занять 19-е место в итоговом протоколе, с отставанием от лидера в 4,088 секунды. Россиянин остановил свой болид на трассе из-за технических проблем.

CLASSIFICATION: END OF FP1



Less than a tenth between Leclerc and Verstappen in first practice on Friday morning at Sochi ⏱️



And the Mercedes drivers have a bit to find with the top three 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/e4UDv9AZVr — Formula 1 (@F1) 27 сентября 2019 г.

Ранее Герман Тильке заявил, что решения о месте проведения этапов «Формулы-1» всегда носят политический характер.