Леклер стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при России, Квят — 19-й

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Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время в первой свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при России.
Леклер стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при России, Квят — 19-й
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Леклер преодолел свой лучший круг по трассе в Олимпийском парке в Сочи за 1 минуту 34,462 секунды.

Второй результат показал голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку замкнул партнёр Леклера по Ferrari — немец Себастьян Феттель.

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят сумел преодолеть всего пять кругов, лучший из которых позволил ему занять 19-е место в итоговом протоколе, с отставанием от лидера в 4,088 секунды. Россиянин остановил свой болид на трассе из-за технических проблем.

Ранее Герман Тильке заявил, что решения о месте проведения этапов «Формулы-1» всегда носят политический характер.

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