Тильке заявил, что решения о месте проведения этапов «Формулы-1» всегда носят политический характер

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Всемирно известный архитектор гоночных трасс Герман Тильке, одним из проектов которого является автодром в Сочи, высказал мнение о возможном переносе российского этапа «Формулы-1» в Санкт-Петербург.
Тильке заявил, что решения о месте проведения этапов «Формулы-1» всегда носят политический характер
  • © imago sportfotodienst
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«О том, что Формула-1 в России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург, я услышал только сегодня. Насколько я понимаю, пока это не больше чем слухи», — приводит слова Тильке «Чемпионат».

Он отметил, что ему сложно говорить о том, какой город в России больше подойдёт для «Формулы-1» — Сочи, Москва или Санкт-Петербург.

«Вы можете спросить меня о технических аспектах той или иной трассы, но интересоваться моим мнением, где может или должен проходить Гран-при в России, — бесполезно. Просто потому, что это абсолютно политическое решение: где будет сказано проводить гонку, в том городе и появится этап», — добавил архитектор.

Сочи принимает Гран-при России с 2014 года.

Ранее появилась информация о том, что этап «Формулы-1» может быть перенесён из Сочи в Санкт-Петербург.

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