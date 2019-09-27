Квят высказался о запрете FIA на его выступление в особенном шлеме на Гран-при России

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) запретить ему выступить на Гран-при «Формулы-1» в России в шлеме особой раскраски.

«Правила говорят, что можно использовать только один рисунок на шлеме в течение года, о чём я не знал. Но шлем получился хорошим. Пришлось оставить его в боксах, чтобы другие на него посмотрели. Это смешно, но правило есть правило», — сказал Квят.

Квалификация Гран-при России состоится 28 сентября в Сочи в 15:00 мск.

Ранее Макс Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при России.