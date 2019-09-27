Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при России, Квят — 12-й

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучший результат на второй свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при России.

Представитель Нидерландов проехал свой лучший круг на трассе в Сочи за 1 минуту и 33,162 секунды.

Вторым стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari с отставанием 0,335 секунды. Замкнул тройку лучших финн Валттери Боттас из Mercedes (+0,646).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 12-е место (+2,175), а его партнёр по команде француз Пьер Гасли — шестое (+1,809).

Ранее в Honda заявили, что мотор Квята не получил повреждений в первой тренировке Гран-при России.