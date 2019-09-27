Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при России, Квят — 12-й

Короткая ссылка
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучший результат на второй свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при России.
Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при России, Квят — 12-й
  • © Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Представитель Нидерландов проехал свой лучший круг на трассе в Сочи за 1 минуту и 33,162 секунды. 

Вторым стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari с отставанием 0,335 секунды. Замкнул тройку лучших финн Валттери Боттас из Mercedes (+0,646).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 12-е место (+2,175), а его партнёр по команде француз Пьер Гасли — шестое (+1,809).

Ранее в Honda заявили, что мотор Квята не получил повреждений в первой тренировке Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить