Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при России, Квят — 12-й
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Представитель Нидерландов проехал свой лучший круг на трассе в Сочи за 1 минуту и 33,162 секунды.
Вторым стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari с отставанием 0,335 секунды. Замкнул тройку лучших финн Валттери Боттас из Mercedes (+0,646).
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 12-е место (+2,175), а его партнёр по команде француз Пьер Гасли — шестое (+1,809).
Ранее в Honda заявили, что мотор Квята не получил повреждений в первой тренировке Гран-при России.