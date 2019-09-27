В Honda заявили, что мотор Квята не получил повреждений в первой тренировке Гран-при России

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Мотористы компании Honda, являющейся поставщиком силовых установок команды Toro Rosso, провели расследование в связи со сходом с дистанции россиянина Даниила Квята во время первой свободной практики 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при России.
В Honda заявили, что мотор Квята не получил повреждений в первой тренировке Гран-при России
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«Расследование завершено. Мотор Квята не получил повреждений. Он будет использовать этот же мотор и во второй тренировке, как было утром», — говорится в сообщении пресс-службы Honda.

Квят сумел преодолеть всего пять кругов, лучший из которых позволил ему занять 19-е место в итоговом протоколе с отставанием от лидера в 4,088 секунды. Россиянин остановил свой болид на трассе из-за технических проблем.

Ранее сообщалось, что FIA не разрешила Квяту выступить в Сочи в шлеме особой раскраски.

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