Очередная поломка двигателя и старт с последнего места: почему квалификация Гран-при России стала провальной для Квята

Для пилота Toro Rosso Даниила Квята второй день Гран-при России получился крайне неудачным. В третьей сессии свободных заездов у него снова сломался двигатель. Квят успел проехать всего четыре круга, после чего больше на трассу не возвращался и пропустил квалификацию. В воскресенье ему придётся стартовать с последней позиции. На первый ряд стартовой решётки попали Шарль Леклер из Ferrari и Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Суббота на Гран-при России обещала стать непростым испытанием для гонщиков и болельщиков. Ожидалось, что впервые российский этап «Формулы-1» станет дождливым хотя бы во время квалификации. МЧС даже разослало жителям и гостям Сочи предупреждение о приближающемся шторме и надвигающихся смерчах.

Тяжёлый, но короткий тропический дождь действительно прошёлся по Адлеру утром субботнего дня, но уже спустя полчаса улицы города и трасса были сухими, словно никаких осадков и не было. Произошло это ещё задолго до третьей свободной практики, на которой у пилотов был последний шанс настроить свои болиды перед квалификацией.

Одним из первых на трассу выехал Даниил Квят. Накануне он провёл только одну тренировку из-за неполадок с новым двигателем от Honda, на которой показал 12-й результат среди всех пилотов. Гонщик команды Toro Rosso, которая со следующего сезона может быть переименована, надеялся показать быстрые секунды и в субботу. На своём первом круге в гоночном режиме он показал девятое время, когда на трассе уже показались основные фавориты.

Но тут же после этого Квят вновь встал посреди трассы, крича по радио команде, что у него проблемы со всё тем же двигателем, из-за которого он уже был отправлен на последний ряд стартовой решётки. Спустя несколько минут машину эвакуировали, а сам пилот, на лице которого читалось крайнее недовольство, скрылся в боксах.

FP1 + FP3 = deja-vu for Dany Kvyat at his home race 😔#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/VF5SRr7cH6 — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

После окончания практики поступила информация, что придётся вновь менять двигатель, что займёт немало времени. Квяту пришлось пропустить квалификацию и попрощаться с российскими болельщиками до воскресенья, когда он будет начинать гонку либо с последнего место, либо вообще с пит-лейн, если какие-то проблемы помешают занять место на стартовой прямой.

«Нам нужно было заменить силовую установку на болиде, чтобы не рисковать. На эту замену понадобится время. И у нас не было возможности сделать эту замену между окончанием тренировочной сессии и началом квалификации. Очень жаль, что так вышло», — прокомментировал это обидное для Квята событие руководитель его команды Франц Тост.

Confirmation from Toro Rosso that Dany Kvyat won't play any part in qualifying today



His car is still being worked on in the garage 👨‍🔧#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/qJ02auhdUb — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Лучшим же в свободной практике стал Шарль Леклер на Ferrari, который обогнал на три десятые секунды напарника Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона из Mercedes. По ходу тренировки лидер чемпионата мира жаловался команде, что угнаться за Леклером невозможно. У гонщика из Монако появился реальный шанс стать первым пилотом Ferrari со времён Михаэля Шумахера, который бы выиграл четыре поул-позиции подряд.

Квалификация Гран-при России началась драматично. В середине первого сегмента Александр Албон на Red Bull вылетел с трассы и врезался в барьер у 13-го поворота. Пилот не пострадал, но не только он сам не смог зафиксировать зачётное время, но и другим из-за остановки гонки это не позволил сделать.

RED FLAG🚩



Alex Albon goes off at Turn 13 and into the wall



His session is over - and the clock is stopped at 6:38#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/YNzGn90V9V — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

В числе пострадавших оказался Себастьян Феттель — ему за шесть минут после рестарта надо было проехать быстрый круг и постараться не застрять в трафике. Немецкий пилот с этой задачей справился и прошёл в следующий раунд.

Но в финале борьбу за поул-позицию с Леклером вёл уже не он, а Хэмилтон. В итоге победу отпраздновал пилот Ferrari, выиграв уже четыре десятые секунды у действующего чемпиона мира. Феттель занял третье место, следом за ним расположился Макс Ферстаппен, но ему придётся отодвинуться на пять позиций на старте гонки. На второй ряд решётки благодаря этому попал Валттери Боттас из Mercedes. Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг сформировали третий ряд, который вряд ли кто-то бы мог ожидать перед началом квалификации.

После неудачи в свободных заездах и пропущенной квалификации Квят сохранял оптимизм на воскресную гонку. По его словам, шансы на успех остаются, даже если стартовать с последнего места на необкатанном двигателе.

«Шансы всегда есть. Нужно продолжать бороться, завтра будет самый главный момент выходных. Да, мы стартуем последними, было очень мало кругов на этой трассе. Но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пытаться прорваться. У нас тоже бывали трудные выходные, но мы могли всё исправить к воскресенью. Я бы не искал в этой ситуации какой-то теории заговора. Такие проблемы случаются в нашем спорте. Последние пару гонок они были довольно часто. Но такое бывает. Надо просто всё исправить, и всё будет хорошо. Если бы проблем с двигателем не было, участвовать в квалификации всё равно был бы смысл, чтобы больше гоночных кругов проехать», — сказал Квят.