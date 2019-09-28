СМИ: Команда Квята в «Формуле-1» может сменить название

Команду «Формулы-1» Toro Rosso, за которую выступает россиянин Даниил Квят, могут переименовать.

Как сообщает Racefans, команда Toro Rosso, принадлежащая концерну Red Bull, попросила руководство о смене названия. С 2020 года «конюшня» может получить название Alpha Tauri. Под этим названием выпускается модная одежда. Сам бренд принадлежит Red Bull.

По информации источника, команда получила добро на переименование, однако теперь необходимо заручиться поддержкой всех команд в рамках комиссии «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Квят пропустит квалификацию Гран-при России.