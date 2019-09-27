Неполадки с двигателем, извинения перед Гасли, запрет на шлем: как Квят провёл пятничные тренировки в Сочи

В пятницу стартовал 16-й этап «Формулы-1» — Гран-при России. На трассе «Сочи Автодрома» состоялись две сессии свободных практик, во время которых пилоты тестировали болиды и настраивали их на квалификацию. Российскому пилоту Toro Rosso Даниилу Квяту пришлось завершить первую тренировку уже после пяти кругов из-за неполадок с двигателем, замена которого отбросила его на последний ряд стартовой решётки. Но во второй свободной практике Квят показал 12-е время, при этом едва не столкнувшись с напарником Пьером Гасли.

Утром пятницы Сочи был затянут белыми облаками, скрывавшими место проведения Гран-при России от палящего солнца. Болельщики могли спокойно наблюдать за первыми тренировками пилотов «Формулы-1», не боясь попасть под дождь. Осадки если и ожидались в этот день, то только к вечеру.

Гонщики обычно не любят, когда дождь не позволяет нормально познакомиться с трассой, но в этот раз такая возможность им бы не помешала. Совершенно точно, что в субботу проводить квалификацию придётся на мокром асфальте «Сочи Автодрома», а в воскресенье вероятность осадков составит 50%. Но заранее подготовиться к первому дождевому Гран-при России всё-таки не удалось.

Пилоты Red Bull и Toro Rosso приехали в Сочи с новыми элементами силовой установки от Honda. Максу Ферстаппену, Александру Албону и Пьеру Гасли это грозило штрафом в пять позиций, а Даниила Квята сразу отбрасывало на последнее место стартовой решётки. Замены было решено провести в России, чтобы обнулить наказание к следующему Гран-при Японии. Таким образом, для Квята домашняя гонка должна была превратиться в весьма сложное испытание, чтобы на родине Honda всё прошло без сучка и задоринки.

Но российского пилота ждал неприятный сюрприз. Новый двигатель сразу же подвёл своего владельца — уже на 28-й минуте практики Квят остановился в 15-м повороте. В режиме виртуального автомобиля безопасности болид быстро эвакуировали, и больше гонщик из боксов не выезжал. Как оказалась, неисправность касалась топливной системы. Квят успел проехать только пять кругов и зафиксировать время, которого к концу тренировки хватило только для того, чтобы занять 19-е место и обойти Роберта Кубицу из Williams, которому тоже пришлось менять мотор и получать самый серьёзный штраф на стартовой решётке.

Not the start that Dany Kvyat wanted at his home race weekend 👀



First practice ends prematurely for the Russian after only five laps 😑#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/Igpc592XS1 — Formula 1 (@F1) September 27, 2019

На этом плохие новости для российского пилота не закончились. После утренних заездов стало известно, что Международная автомобильная федерация запретила ему использовать специально подготовленный к домашнему Гран-при шлем. По действующим правилам пилоты должны выступать с одним и тем же рисунком в течение сезона, и только на одном этапе допускается менять дизайн. Квят уже пользовался этой опцией, выступив в Монце в шлеме в цветах флага Италии, посвятив его своей команде. В России же ему запретили сделать это снова.

На вторую сессию свободных заездов, посвящённую оценке износа шин, Квят выезжал с тем же двигателем, давшим сбой. В Honda заверили, что повреждений не было. Новая попытка далась россиянину лучше, и его результаты позволяли держаться вблизи первой десятки. Но всё едва не разрушилось под конец практики.

После пит-стопа Квят вернулся на трассу в тот момент, когда мимо проезжал его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли. Два болида могли бы столкнуться, если бы француз не увернулся вовремя. По радио он высказал всё, что думает о Данииле, а тому пришлось извиняться за неосмотрительность. В своё оправдание Квят лишь сказал, что у него дважды по ходу сессии не сработала система, препятствующая выключению двигателя.

"They did actually touch!" 😲



The Toro Rossos came together in FP2 as Dany Kvyat emerged from the pit lane... and Pierre Gasly was not amused! 😡 #RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/2GVgAMJb6R — Formula 1 (@F1) September 27, 2019

Спустя полчаса вторая тренировочная сессия закончилась, и результат Квята уже был лучше, чем утром. Он показал 12-е время, уступив только одну десятую секунду бывшему напарнику Александра Албону, для которого Гран-при России стал четвёртой гонкой за рулём Red Bull. При этом Гасли, который после инцидента вернулся в боксы и не возвращался на трассу, сумел занять шестое место в протоколе — для болида Toro Rosso это был бы обнадёживающий результат перед гонкой, если бы не грядущий штраф.

Лучшими по итогам дня стали Шарль Леклер из Ferrari и Макс Ферстаппен. Два пилота, делящие третью строчку в чемпионате мира, по разу занимали первое и второе место в тренировках. Привычное доминирование Mercedes, которое внезапно прекратилось этим летом, в Сочи тоже не возобновилось. Валттери Боттас дважды оказывался выше своего напарника Льюиса Хэмилтона, но сам при этом выше третьей строчки не поднимался. Ещё один фаворит предстоящей гонки Себастьян Феттель на своём Ferrari сначала проиграл Леклеру полсекунды и занял третье место, а вечером уже был пятым с секундным отставанием от Ферстаппена.

Из самых серьёзных инцидентов, которые случились в пятницу, стоит выделить вылет Даниэля Риккардо под занавес утренней тренировки. Австралийца на Renault подвели тормоза, и зрители у десятого поворота стали свидетелями аварии. С поломками доезжал до боксов и Валттери Боттас — его заднее антикрыло погнулось и не позволяло нормально управлять болидом.

30 seconds from the end of FP1 👀



Renault's lunch plans get torn up as Daniel Ricciardo hits the barriers 💥#F1#RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/vwvS7gvvMb — Formula 1 (@F1) September 27, 2019

Между двумя тренировками пилотов «Формулы-1» произошло приятное для российских болельщиков событие. Сочи в эти же дни также принимает последний этап «Формулы-3», и своё лидерство в общем зачёте укрепил Роберт Шварцман. Пилот Prema Racing выиграл квалификацию, заработав дополнительные очки, и теперь ему достаточно избежать сходов в двух последних гонках. А победа в «Формуле-3», как известно, повышает шансы молодых пилотов когда-нибудь выступить и в королевских гонках.