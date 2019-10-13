Двойной триумф: Боттас выиграл Гран-при Японии и помог Mercedes победить в Кубке конструкторов

Пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Японии. Финн выиграл третью гонку в сезоне и помог своей команде в шестой раз подряд завоевать Кубок конструкторов. При этом сам спортсмен остался единственным соперником Льюиса Хэмилтона в общем зачёте. Даниил Квят финишировал 12-м, а соревнования запомнились непростыми погодными условиями, из-за которых в субботу были отменены все мероприятия.

Свободные практики

17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал особенным уже по ходу первого дня. Из-за надвигающегося тайфуна, который обещал стать самым крупным если не за последние 60 лет, то как минимум в 2019 году, организаторы старта решили перенести квалификацию на 13 октября. Таким образом, после двух тренировок спортсмены фактически получали день отдыха, а все ключевые события должны были состояться в воскресенье.

Изначально квалификация должна планировалась на 10:00 по местному времени (04:00 мск), а гонка — на 14:10, но впоследствии число стартов вполне могло сократиться до одного. Ввиду скорого захода солнца, время начала главного заезда технически невозможно было перенести.

Таким образом, если бы погода вновь вмешалась и спровоцировала перенос времени старта квалификации, то нельзя было было бы исключать и вовсе её отмены. В таком случае стартовая решётка могла быть сформирована по результатам второй свободной практики.

При этом в Racing Point подшутили над этой идей организаторов и предложили другой критерий для определения положения пилотов на старте. По их мнению, им могли стать номера на болидах гонщиков. Таким образом, в первой тройке оказались бы Даниэль Риккардо (Renault), Ландо Норрис (McLaren) и Себастьян Феттель (Ferrari).

Решение стюардов практически не оставило пилотам права на ошибку и заставило их демонстрировать свой максимум с самого начала этапа. Лучше всего с этим справились представители Mercedes. Валттери Боттас впервые с Гран-при Великобритании показал лучшее время на тренировке, а его партнёр по конюшне Льюис Хэмилтон уступил ему лишь 0,076 секунды. Конкуренцию им попытались составить представители Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер, но гандикап оказался достаточно серьёзным. Так, немец отстал на 0,989 секунды, а монегаск — на 1,181 секунды.

Во второй практике положение дел не сильно изменилось. Боттас и Хэмилтон вновь заняли две первые строчки, при этом британец был ещё медленнее своего напарника, а гонщики Ferrari хоть и сократили своё отставание от лидера, но пропустили вперёд реактивного Макса Ферстаппена. Четвёртый номер генеральной классификации проиграл финну менее 0,3 секунды и серьёзно увеличил свои шансы на успешное выступление в гонке.

Даниил Квят не сумел порадовать своих болельщиков. Первый заезд получился для него крайне неудачным, а его результатом стало лишь 16-е место. Во втором он выступил немного лучше и финишировал 12-м, но уступил своему главному конкуренту по Toro Rosso Пьеру Гасли.

При этом в Toro Rosso объяснили, что не самые высокие результаты Квята в тренировочных сессиях стали результатом неидеальной работы болида.

День отдыха

В связи с отсутствием заездов во второй день Гран-при Квят признался, что намерен поупражняться в гольфе, а гонщик McLaren Карлос Сайнс — уделить время видеоиграм.

Примечательно, что Квят не ограничился игрой в гольф, а также принял участие в забавной викторине. Вместе со своим партнёром по команде они отвечали на вопросы по истории «Формулы-1». Так, гонщикам предстояло узнать трассу по звуку мотора, назвать как можно больше партнёров Кими Райкконена и сказать, в каком году Toro Rosso дебютировала в королевских гонках. Россиянин с трудом сумел взял реванш за неудачу в тренировочных заездах, набрав на два очка больше француза, — 11:9.

При этом наиболее оригинальный способ скоротать время выбрал Ромен Грожан. Гонщик Haas решил склеить модель шестиколёсной машины «Формулы-1» Tyrrell P34, популярной в середине 1970-х годов. Данный болид был представлен в королевских гонках на протяжении двух лет, а за рулём сидели такие спортсмены, как Джоди Шектер, Патрик Депайе и Ронни Петерсон. Изначально об этом сообщил журналист «Формулы-1», а уже в субботу сам пилот опубликовал фотографию болида в Instagram.

Квалификация

Несмотря на опасения организаторов, утром воскресенья в Судзуке была ясная погода и квалификация Гран-при Японии всё же состоялась. Однако даже это не уберегло спортсменов от аварий и, как следствие, появления на трассе красных флагов. В ходе первого сегмента сразу двое гонщиков разбили свои болиды, а первым из них стал один из главных аутсайдеров чемпионата Роберт Кубица. Поляк не справился с управлением на стартовой прямой и влетел в ограждение. Примечательно, что спустя некоторое время его примеру последовал и пилот Haas Кевин Магнуссен, не сумевший удержать машину на том же участке.

Не задалась квалификация и для Квята. Он смог пробиться во второй сегмент, но дальше продвинуться не сумел. По итогам заезда он занял лишь 14-е место, вновь уступив своему партнёру по команде Гасли, которому удалось попасть в заключительный раунд. Так, француз показал девятый результат, на 0,727 секунды опередив россиянина.

Успешнее всех выступили гонщики из Ferrari. Феттель показал лучшее время и завоевал свою вторую поул-позицию в нынешнем сезоне. Ранее он сумел добиться подобного успеха на Гран-при Канады. Всего 0,189 секунды ему уступил его напарник Леклер, а Боттас оказался на третьей строчке.

Гонка

Как и квалификация, главный заезд 17-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» начался очень резво. Уже по ходу первого круга произошло сразу несколько событий, оказавших влияние на результат гонки. Так, главным неудачником старта стал Феттель, который чуть было не допустил фальстарт и почти заглушил мотор, вследствие чего позволил Боттасу сходу вырваться в лидеры.

Не обошлось и без столкновения, участниками которого стали пилоты Ferrari и Red Bull. Ферстаппен попытался пройти Леклера и переместиться на третью строчку, но вместо этого врезался в автомобиль визави. Вследствие этого инцидента спортсмены откатились в конец пелотона, а Макс впоследствии и вовсе был вынужден отказаться от продолжения борьбы. Так, голландец продержался чуть больше 15 кругов, но всё же сошёл с дистанции.

Что касается Леклера, то тот обошёлся заменой переднего крыла и даже смог побороться за высокие места. Он занял шестую строчку и всё же попал в очковую зону. Примечательно, что этот результат стал для него одним из худших в сезоне. Так, ниже он финишировал лишь в Германии и Монако, где стал 17-м и 20-м соответственно. В отсутствие Шарля, борьбу за победу продолжили Боттас, Феттель и Хэмилтон. Причём первые двое были вынуждены довольно быстро заехать в боксы, вследствие чего позволили британцу вырваться в лидеры. Вероятно, Льюис так и остался бы на первом месте, если бы не вынужденный второй пит-стоп в концовке заезда. К этому моменту он опережал Валттери на девять секунд и уверенно контролировал ход гонки.

В результате, Боттас воспользовался своим шансом и одержал свою третью победу в сезоне. В последний раз финн финишировал первым в Баку, после чего за первые места в немецкой конюшне отвечал исключительно Хэмилтон. Сам Льюис до конца боролся с Феттелем за вторую строчку, но в итоге уступил чуть более 0,5 секунды.

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Этот успех помог Боттасу не только оторваться от Леклера в генеральной классификации, но и помочь Mercedes в шестой раз подряд выиграть Кубок конструкторов. После Гран-при Японии в активе коллектива стало 611 очков, что сделало его недосягаемым для конкурентов. На данный момент их ближайшим преследователем является Ferrari, на счету которой 435 баллов.

Кроме того, после этой гонки лишь у Хэмилтона и Боттаса остались шансы на победу в сезоне. Британец имеет в своём активе 338 очков, в то время как у финна — 274 балла. Что касается Квята, то он смог немного улучшить своё положение и финишировал на 11-м месте. Во многом этому помогли сходы Ферстаппена и Джорджа Рассела, при этом в один момент россиянин и вовсе находился на восьмой строчке, но удержаться на ней не смог. А вот Гасли вновь выступил довольно успешно и заработал драгоценные очки.

Правда, впоследствии организаторы пересмотрели результаты из-за ошибочного сигнала об остановке гонки. В связи с этим, итоговые результаты были определены на основании 52, а не 53 кругов. Благодаря этому, попавший в аварию в самой концовке заезда Серхио Перес остался на девятой позиции, Лэнс Стролл выпал из десятки, а Нико Хюлькенберг, наоборот, туда вернулся. Квят же опустился на 12-ю строчку.