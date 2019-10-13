Квят потерял одну позицию на Гран-при Японии
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Данный инцидент связан с ошибкой сигнализации об окончании гонки, которая появилось до преодоления победителем этапа финном Валттери Боттасом из Mercedes финального круга.
Следовательно, итоговая классификация была дана не по 53-му кругу, а по 52-му.
По этой причине попавший в аварию пилот Racing Point мексиканец Серхио Перес занял девятое место в итоговом протоколе и заработал два очка. Его партнёр по команде канадец Лэнс Стролл выпал из очковой зоны, а немец Нико Хюлькенберг из Renault опустился на 10-е место.
Из-за инцидента российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят упал с 11-го на 12-е место.
Ранее сообщалось, что Mercedes в шестой раз подряд завоевал Кубок конструкторов.