Квят потерял одну позицию на Гран-при Японии

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Результаты 17-го этапа «Формулы-1» в Японии были по ошибке подведены по итогам 52 кругов, а не после 53, как это было необходимо.
Квят потерял одну позицию на Гран-при Японии
  • © HOCH ZWEI via www.imago-images.d/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Данный инцидент связан с ошибкой сигнализации об окончании гонки, которая появилось до преодоления победителем этапа финном Валттери Боттасом из Mercedes финального круга.

Следовательно, итоговая классификация была дана не по 53-му кругу, а по 52-му.

По этой причине попавший в аварию пилот Racing Point мексиканец Серхио Перес занял девятое место в итоговом протоколе и заработал два очка. Его партнёр по команде канадец Лэнс Стролл выпал из очковой зоны, а немец Нико Хюлькенберг из Renault опустился на 10-е место.

Из-за инцидента российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят упал с 11-го на 12-е место.

Ранее сообщалось, что Mercedes в шестой раз подряд завоевал Кубок конструкторов.

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