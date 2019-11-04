Шестой титул Хэмилтона, четвёртая победа Боттаса и очередной штраф Квята: чем завершился Гран-при США в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира в классе «Формула-1». Для победы ему было достаточно финишировать восьмым на Гран-при США, но он пришёл к финишу вторым вслед за Валттери Боттасом. Россиянин Даниил Квят отыграл три позиции со старта и занял десятое место, но затем был оштрафован за контакт с Серхио Пересом и опустился на 12-ю строчку.

Первый день

Льюису Хэмилтону не удалось в Мексике стать шестикратным чемпионом мира. У него были для этого теоретические шансы, но не всё зависело от него самого, и даже победы не хватило для досрочного триумфа. А вот Гран-при США мог принести британскому пилоту почётный титул. В Остин он приехал с преимуществом в 74 очка над напарником по Mercedes Валттери Боттасом. Чтобы выиграть чемпионат в шестой раз, Хэмилтону было достаточно финишировать восьмым на американской трассе или девятым с лучшим кругом. Результаты финского гонщика тогда бы уже не имели никакого значения в этом сезоне.

Едва ли Хэмилтон собирался ограничиваться этим результатом. Автодром в Остине является одним из его любимых — здесь он побеждал целых пять раз, при том что всего гонок в Техасе было проведено семь. Но и в Ferrari могли бы назвать трассу подходящей для себя. Год назад победу отпраздновал Кими Райкконен, а в этом сезоне болиды Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера не слабее предыдущих образцов.

Но в пятницу утром на первый план вышел Red Bull. Макс Ферстаппен показал лучшие секунды, в то время как Александр Албон занял третье место. Между ними вклинился Феттель, а позади была целая пропасть до Пьера Гасли. Тренировка проходила в довольно необычных условиях — температура не превышала 12 градусов, что стало самым низким показателем этого сезона. Многие пилоты не смогли показать всю свою силу из-за жёстких требований не выезжать за пределы трассы в 19-м повороте — тому же Ферстаппену дважды аннулировали результаты из-за этого.

Get ready for a bumpy ride! 😬



The #USGP weekend is under way, after an exciting first practice session...



🎥 #F1pic.twitter.com/mOTerFsOhc — Formula 1 (@F1) November 1, 2019

Вечером техасский воздух прогрелся, и скорости поднялись у Mercedes и Ferrari. Лучшим теперь уже стал Хэмилтон, а Леклер и Ферстаппен уступили ему по три десятых секунды. Феттель не смог штурмовать время британца из-за вылета с трассы, закончившегося благополучно. Даниил Квят тоже не справлялся с управлением, пока пытался показать результат на уровне первой десятки.

Who catapulted themselves to the top of the Friday standings?



Catch up with the best bits from FP2 at the #USGP ⬇️ pic.twitter.com/L3dH4BTJ1m — Formula 1 (@F1) November 1, 2019

Второй день

Утром субботы ставки на Ferrari вновь понизились. Болид Леклера загорелся и ещё четверть часа продолжал дымиться, пока его отвозили в боксы. Выяснилось, что произошла утечка масла, так что монегаск получил старый двигатель, чтобы избежать штрафа. Феттель в одиночку старался разогнаться перед квалификацией, но всё-таки уступил Ферстаппену. У Хэмилтона же сессия свободных заездов не задалась — он был пятым, уступив не только напарнику Боттасу, но и неожиданно ставшему третьим Ландо Норрису, для которого гонка в Остине была дебютной.

A nightmare FP3 for Charles Leclerc!



Ferrari now have a lot of work to do ahead of qualifying...#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/O2HrMfEEVl — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

Британцу поначалу сопутствовал успех и в квалификации. Он выиграл первую сессию, обогнав Хэмилтона на одну десятую секунды. Причём шины у всех пилотов в этой части заездов были одинаковыми, так что борьба между ними была равной. Затем большая тройка команд всё-таки задвинула всех остальных гонщиков, причём в прямом и переносном смысле.

В конце второй сессии произошёл неприятный для Квята эпизод. Хэмилтон обогнал Ферстаппена, разогревавшего шины для быстрого круга, а тот не стал терпеть эту выходку и ускорился сам. Вдвоём они догнали российского пилота и заставили его сбросить скорость, когда ему надо было тоже разогревать резину. В итоге Квят провалил попытку, а когда чудом сумел выехать на 11-е место, стюарды аннулировали этот результат за выезд с трассы в злополучном 19-м повороте. Пилот Toro Rosso получил лишь 13-ю стартовую позицию.

И Хэмилтон, и Ферстаппен за своё неуважение были наказаны в финальной сессии. Никому из них не удалось обогнать Боттаса, с ходу показавшего лучший результат дня. Для второй попытки асфальт быстро пришёл в негодность, и обойти финна, завоевавшего пятую поул-позицию, никто не успел. Хэмилтон и вовсе оказался в третьем ряду стартового поля, проиграв Феттелю, Ферстаппену и вернувшемуся в строй Леклеру.

Гонка

Боттас постарался сделать всё возможное, чтобы чемпионство Хэмилтона было слегка омрачено поражением на трассе. Финн здорово стартовал, сразу оставив за собой соседей по решётке. За ним устремился Ферстаппен, довольно легко обошедший Феттеля. Немецкий пилот вдруг стал терять позицию за позицией, и стало понятно, что у него серьёзные проблемы. Неровности техасской трассы испортили ему гидравлику, и почти сразу же красный болид отправился в боксы.

LAP 9/56



Sebastian Vettel's race is over



He retires with what looks like a suspension problem#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/ZRPYmTbWtr — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

В стартовой суматохе произошёл и инцидент между Албоном и Карлосом Сайнсом. В первом же повороте они столкнулись, но продолжили гонку, только пилоту Red Bull пришлось заехать в боксы к механикам, после чего он даже показал лучший круг на трассе. Когда в пелотоне стало спокойнее, больше всего внимания к себе стал привлекать Квят. Ему удалось с боем прорваться с 13-го места на 11-е как раз перед тем, как началась волна пит-стопов у лидеров гонки.

У Боттаса пит-стоп оказался довольно долгим, да и шины он износил сильнее Ферстаппена. В последний момент пилот Mercedes всё-таки сохранил за собой лидерство, но подпустил к себе голландца слишком близко. Впрочем, на новых шинах болид финна буквально полетел. Боттас не просто штамповал лучшие круги, цепляясь за бонусное очко в чемпионский зачёт, но и принялся догонять тех, кто в боксы ещё не заезжал. Даже к Хэмилтону он подбирался пугающе быстро.

LAP 16/56



Bottas absolutely flying out there 🚀



He pits and comes out behind Leclerc - but it doesn't take him long to catch and pass the Ferrari man#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/wcxqdsjhYB — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Середина гонки стала для Квята тяжёлым испытанием — его шины слишком быстро изнашивались, и ему пришлось гораздо раньше времени их менять. К тому времени он даже пропустил вперёд Серхио Переса, начинавшего гонку с пит-лейна. Квят вернулся на трассу 15-м, но сохранил хладнокровие и смог после пит-стопа мексиканца вновь оказаться впереди него.

Хэмилтон никак не мог приблизиться к Боттасу с Ферстаппеном и решил применить тактику с одним пит-стопом. Лидерам гонки уже поздно было возвращаться к ней, и после ещё одной остановки они оказались за спиной будущего чемпиона мира. Но темп Боттаса и Ферстаппена был гораздо выше того, на который был способен Хэмилтон на самых медленных шинах. Порой разница между двумя Mercedes составляла три секунды на круге!

LAP 52/56



Fighting for the win 👀



After being denied by Hamilton, Bottas takes P1 on the next lap#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/Ja4NfAZepL — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Боттас стремительно догонял напарника, желая подпортить ему праздник, и на последних кругах финн вырвался вперёд. Хэмилтон даже не пытался помешать — попытка контратаки могла лишь обернуться нежелательным контактом с любыми последствиями. В итоге Боттас отпраздновал победу в гонке, а Хэмилтон — во всём чемпионате, став шестикратным триумфатором «Формулы-1». Ферстаппен пришёл к финишу третьим.

Квят заключительную часть гонки провёл даже более активно, чем Боттас. На свежих шинах он разнёс всю середину пелотона, вырвавшись на десятое место. Когда казалось, что ему всё-таки воздалось за этот тяжёлый уикенд, во время которого неудачи преследовали россиянина по пятам, его настигла ещё одна неприятность. В последней атаке на Серхио Переса был зафиксирован контакт между двумя пилотами, за который россиянин был наказан пятисекундным штрафом. С десятого места он упал на 12-е, во второй раз подряд потеряв очки по решению стюардов.