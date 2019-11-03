Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й
- @MercedesAMGF1
Боттас преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 32,029 секунды.
Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку лидеров замкнул нидерландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.
Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял пятое место.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место, завершив борьбу во втором сегменте квалификации.
QUALIFYING CLASSIFICATION: @ValtteriBottas takes his fifth pole of 2019 💪#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/6MnREGXHif— Formula 1 (@F1) 2 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Хельмут Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull.