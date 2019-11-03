Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й

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Финн Валттери Боттас из команды Mercedes занял первое место в квалификации 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й
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Боттас преодолел свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 32,029 секунды.

Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку лидеров замкнул нидерландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.

Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял пятое место.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место, завершив борьбу во втором сегменте квалификации.

Ранее сообщалось, что Хельмут Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull.

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