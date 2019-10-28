Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.

«С моей стороны было ошибкой так говорить. Я почему-то думал, что Мексика в календаре идёт после США. Но их поменяли местами в сравнении с сезоном-2018. Мы, между прочим, уже подтвердили, что все три пилота останутся в наших командах», — приводит слова Марко Motorsport.

Консультант отметил, что гарантировать себе место в основной команде может только голландец Макс Ферстаппен, а также добавил, что по остальным пилотам ещё будет время определиться.

«Квят? Я имел в виду, что о качествах Квята мы уже всё знаем. В чём мы не были уверены — так это в способностях Албона. Именно это я подразумевал. Является ли Даниил кандидатом на место в Red Bull в 2020 году? Да», — заявил Марко.

Квят в личном зачёте этого сезона занимает 13-е место.

Ранее Квят прокомментировал свой штраф на Гран-при Мексики, который лишил его набранных очков.