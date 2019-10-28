Квят: действия судей мне порой не нравятся

Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свой штраф на Гран-при Мексики, который лишил его набранных очков.

«Не хочу говорить слишком много, я всё ещё расстроен произошедшим. Как гонщик, я категорически не согласен со штрафом. Нам сказали, что можно вести борьбу друг с другом. Да, Нико защищал позицию, а я атаковал, случилось столкновение. Знаете ли, такое бывает, особенно в последнем повороте последнего круга. Считаю, фанатам нравится видеть такую борьбу. Если за это наказывать, то они просто убьют спорт такими решениями. И да, действия судей мне порой не нравятся», — приводит слова Квята Autosport.

Россиянин финишировал девятым в гонке на Гран-при Мексики, однако за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге он был оштрафован и в итоге занял 11-е место.

Ранее Хюлькенберг заявил, что не сердится на Квята за столкновение на последнем круге Гран-при Мексики.