Хюлькенберг заявил, что не сердится на Квята за столкновение на последнем круге Гран-при Мексики

Немецкий гонщик Renault Нико Хюлькенберг прокомментировал столкновение с российским пилотом Toro Rosso Даниилом Квятом на заключительном круге 18-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Мексики.

«Я уверен, что Квят виноват в столкновении. Он получил наказание, а мне это стоило одного очка. Я оставил ему достаточно места на трассе, но он дал мне пинка, из-за чего меня развернуло. Это гонки, и как гонщик он был обязан попробовать обогнать, так что я не могу на него сердиться. Однако надо стараться совершать обгоны чище, без контактов между машинами, не посылая соперника в стену», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

В последнем повороте на заключительном круге гонки Квят в борьбе за позицию допустил контакт с Хюлькенбергом, в результате чего болид немца развернуло и он вылетел в ограждение трассы. В итоге он сумел возобновить движение и финишировал 11-м, что после штрафа Квята позволило ему стать десятым.

Ранее сообщалось, что Квят подвёл итоги Гран-при Мексики.