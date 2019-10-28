Квят о Гран-при Мексики: мы отлично провели гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги 18-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Мексики.

«Очень насыщенный день. Сильная гонка, мы поехали с тактикой двух пит-стопов и стартом на мягких шинах, так что это был риск с самого начала, но мы отлично провели гонку», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1»

Российский пилот пересёк финишную черту девятым, однако из-за штрафа за столкновение на последнем круге откатился на 11-е место.

Ранее Квят, говоря о столкновении на последнем круге, заявил, что в таких случаях нужно пытаться бороться.