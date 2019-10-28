Квят о столкновении на последнем круге: в таких случаях нужно пытаться бороться
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«Это был последний круг, последний поворот, в основном в таких случаях нужно пытаться бороться. Я пытался просунуть нос в поворот, но Нико захлопнул калитку. Посмотрим. Последний круг, последний поворот — надо бороться», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».
В последнем повороте на заключительном круге гонки Квят в борьбе за позицию допустил контакт с Хюлькенбергом, в результате чего болид немца развернуло и он вылетел в ограждение трассы.
Ранее сообщалось, что Квят был оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при Мексики и потерял набранные очки.