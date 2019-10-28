Квят о столкновении на последнем круге: в таких случаях нужно пытаться бороться

Короткая ссылка
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё столкновение с гонщиком Renault Нико Хюлькенбергом на заключительном круге 18-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Мексики.
Квят о столкновении на последнем круге: в таких случаях нужно пытаться бороться
  • @F1
  • Twitter

«Это был последний круг, последний поворот, в основном в таких случаях нужно пытаться бороться. Я пытался просунуть нос в поворот, но Нико захлопнул калитку. Посмотрим. Последний круг, последний поворот — надо бороться», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».

В последнем повороте на заключительном круге гонки Квят в борьбе за позицию допустил контакт с Хюлькенбергом, в результате чего болид немца развернуло и он вылетел в ограждение трассы.

Ранее сообщалось, что Квят был оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при Мексики и потерял набранные очки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить