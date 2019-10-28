Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при Мексики и потерял набранные очки

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 18-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Мексики.

Как сообщает пресс-служба команды, огласившая вердикт стюардов Гран-при, к итоговому времени Квята было прибавлено 10 секунд, и, таким образом, он откатился с девятого на 11-е место, тем самым потеряв набранные в гонке очки.

В последнем повороте на заключительном круге гонки Квят в борьбе за позицию допустил контакт с пилотом Renault Нико Хюлькенбергом, в результате чего болид немца развернуло и он вылетел в ограждение трассы. В итоге он сумел возобновить движение и финишировал 11-м, что после штрафа Квята позволило ему стать десятым.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики.