Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят — девятый
- @MercedesAMGF1
Пятикратный чемпион мира стартовал третьим, но за счёт тактики сумел выйти на первое место.
Вторым финишную черту пересёк немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Тройку замкнул ещё один пилот Mercedes — финн Валттери Боттас.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят завершил гонку на девятом месте, сумев обогнать пилота Renault Нико Хюлькенберга в последнем повороте на последнем круге, но при этом столкнувшись с соперником. Такой манёвр россиянина попал в поле зрения судей, которые объявили, что рассмотрят данный эпизод на предмет нарушения правил.
Ранее сообщалось, что Renault не будет обжаловать дисквалификацию с Гран-при Японии.