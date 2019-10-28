Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят — девятый

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 18-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Мексики.

Пятикратный чемпион мира стартовал третьим, но за счёт тактики сумел выйти на первое место.

Вторым финишную черту пересёк немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Тройку замкнул ещё один пилот Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят завершил гонку на девятом месте, сумев обогнать пилота Renault Нико Хюлькенберга в последнем повороте на последнем круге, но при этом столкнувшись с соперником. Такой манёвр россиянина попал в поле зрения судей, которые объявили, что рассмотрят данный эпизод на предмет нарушения правил.

Ранее сообщалось, что Renault не будет обжаловать дисквалификацию с Гран-при Японии.