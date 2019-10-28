Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят — девятый

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 18-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Мексики.
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят — девятый
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Пятикратный чемпион мира стартовал третьим, но за счёт тактики сумел выйти на первое место.

Вторым финишную черту пересёк немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Тройку замкнул ещё один пилот Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят завершил гонку на девятом месте, сумев обогнать пилота Renault Нико Хюлькенберга в последнем повороте на последнем круге, но при этом столкнувшись с соперником. Такой манёвр россиянина попал в поле зрения судей, которые объявили, что рассмотрят данный эпизод на предмет нарушения правил.

Ранее сообщалось, что Renault не будет обжаловать дисквалификацию с Гран-при Японии.

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