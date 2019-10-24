Renault не будет обжаловать дисквалификацию с Гран-при Японии
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- globallookpress.com
В заявлении, опубликованном пресс-службой Renault, команда выразила сожаление в связи с решением Международной автомобильной федерации (FIA), а также назвала наказание непропорциональным пользе системы, которую к тому же признали соответствующей техническому регламенту.
В Renault отметили, что не станут подавать апелляцию, поскольку считают, что им не удастся найти новые свидетельства и аргументы, которые могли бы обеспечить решение в их пользу.
Ранее сообщалось, что пилоты Renault были дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии.