Renault не будет обжаловать дисквалификацию с Гран-при Японии

Команда «Формулы-1» Renault не будет обжаловать дисквалификацию пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при.

В заявлении, опубликованном пресс-службой Renault, команда выразила сожаление в связи с решением Международной автомобильной федерации (FIA), а также назвала наказание непропорциональным пользе системы, которую к тому же признали соответствующей техническому регламенту.

В Renault отметили, что не станут подавать апелляцию, поскольку считают, что им не удастся найти новые свидетельства и аргументы, которые могли бы обеспечить решение в их пользу.

Ранее сообщалось, что пилоты Renault были дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии.