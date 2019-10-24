Renault не будет обжаловать дисквалификацию с Гран-при Японии

Короткая ссылка
Команда «Формулы-1» Renault не будет обжаловать дисквалификацию пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при.
Renault не будет обжаловать дисквалификацию с Гран-при Японии
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

В заявлении, опубликованном пресс-службой Renault, команда выразила сожаление в связи с решением Международной автомобильной федерации (FIA), а также назвала наказание непропорциональным пользе системы, которую к тому же признали соответствующей техническому регламенту.

В Renault отметили, что не станут подавать апелляцию, поскольку считают, что им не удастся найти новые свидетельства и аргументы, которые могли бы обеспечить решение в их пользу.

Ранее сообщалось, что пилоты Renault были дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить