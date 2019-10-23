Пилоты Renault дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии, Квяту присуждено одно очко

Международная автомобильная федерация (FIA) исключила пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при Японии.

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», такое решение принято после рассмотрения протеста команды Racing Point, обвинившей Renault в нарушении технического регламента.

Отмечается, что система торможения, использовавшаяся на болидах Renault, была признана «вспомогательным средством для пилотирования», что является нарушением действующих правил.

Таким образом, Даниэль Риккардо, финишировавший на шестой позиции, и его напарник Нико Хюлькенберг, завершивший гонку десятым, лишены набранных очков. Теперь шестое место присуждено пилоту Ferrari Шарлю Леклеру, седьмое — представителю Toro Rosso Пьеру Гасли, восьмым и девятым стали гонщики Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл, а топ-10 замкнул Даниил Квят из Toro Rosso.

Ранее сообщалось, что команда Квята Toro Rosso сменит название.