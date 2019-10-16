СМИ: Команда Квята Toro Rosso сменит название
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- globallookpress.com
Как сообщает Motorsport, с 2020 года команда будет называться AlphaTauri в честь нового бренда компании Red Bull, который владеет командой.
Под именем Toro Rosso коллектив выступал с 2006 года — с тех пор как был куплен Red Bull. До этого команда носила название Minardi.
Квят выступает за Toro Rosso с 2019 года. В нынешнем сезоне «Формулы-1» он занял третье место на Гран-при Германии.
Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» появится Гран-при Майами.