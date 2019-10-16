СМИ: Команда Квята Toro Rosso сменит название

Команде «Формулы-1» Toro Rosso, за которую выступает российский пилот Даниил Квят, разрешили сменить название.

Как сообщает Motorsport, с 2020 года команда будет называться AlphaTauri в честь нового бренда компании Red Bull, который владеет командой.

Под именем Toro Rosso коллектив выступал с 2006 года — с тех пор как был куплен Red Bull. До этого команда носила название Minardi.

Квят выступает за Toro Rosso с 2019 года. В нынешнем сезоне «Формулы-1» он занял третье место на Гран-при Германии.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» появится Гран-при Майами.