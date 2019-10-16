В «Формуле-1» появится Гран-при Майами

С сезона-2020/21 в «Формуле-1» будет проводиться новый этап — Гран-при Майами.

«Мы рады объявить, что «Формула-1» и Hard Rock Stadium достигли принципиальной договорённости о проведении первого в истории Гран-при в Майами. При одобрении комиссии округа Майами-Дейд мы ожидаем, что первая гонка пройдёт здесь в мае 2021 года. Предполагаемый годовой доход составит порядка $400 млн. Гран-при Майами станет экономически выгодным», — цитирует Sun Sentinel совместное заявление генерального директора Hard Rock Stadium Тома Гарфинкеля и управляющего директора «Формулы-1» по коммерческим операциям Шона Брэтчса.

В нынешнем календаре «Формулы-1» уже есть один этап в США, который проходит на «Трасса Америк» в Остине, штат Техас.

Ранее сообщалось, что Боттас выиграл Гран-при Японии и помог Mercedes победить в Кубке конструкторов.