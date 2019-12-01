Квят второй раз за карьеру набирает очки не менее чем в 10 гонках за сезон

Благодаря попаданию в очковую зону на заключительном этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби пилот Toro Rosso Даниил Квят сумел во второй раз в карьере набрать очки не менее чем в десяти гонках сезона.

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В текущем сезоне Квят сумел набрать очки на этапах в Австралии, Испании, Монако, Канаде, Великобритании, Германии, Бельгии, Японии, Бразилии и ОАЭ. В общем зачёте гонщиков российский пилот занял 14-е место. Впервые в карьере Квят набрал очки в десяти или более гонках за сезон в 2015 году, когда выступал за Red Bull. Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый.