Команда «Формулы-1» Racing Point с 2021 года будет переименована в Aston Martin

Команда «Формулы-1» Racing Point будет переименована в Aston Martin с сезона 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Отмечается, что владелец команды канадский миллиардер Лоуренс Стролл выкупил 16,7% акций британской компании.

Таким образом, команда Aston Martin вернётся в «Формулу-1» впервые за 60 лет. В прошлом британский коллектив выступал в королевских гонках в 1959—1960 годах, лучшим его результатом были два шестых места на Гран-при Великобритании и Португалии.

Racing Point была в 2019 году на базе испытывавшей серьёзные финансовые проблемы Force India, которая была выкуплена консорциумом Сторолла.

Одним из пилотов команды, наряду с мексиканцем Серхио Пересом, является сын миллиардера Лэнс Стролл.

Ранее сообщалось, что Red Bull объявил о прекращении сотрудничества с Aston Martin после сезона-2020.