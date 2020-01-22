Сборная России впервые победила в медальном зачёте зимних юношеских ОИ

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 29 медалей — десять золотых, 11 серебряных, восемь бронзовых. Это первая победа в общекомандном зачёте зимних Игр для сборной России. На первой юношеской Олимпиаде 2012 года россияне стали пятыми, а на второй — третьими.

Второе место заняла команда Швейцарии — десять золотых, шесть серебряных, восемь бронзовых наград. Тройку замкнула сборная Японии, представители которой завоевали девять золотых, семь серебряных медалей и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею завоевала золото юношеской Олимпиады.