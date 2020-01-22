Сборная России по хоккею завоевала золото юношеской Олимпиады

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Сборная России одержала победу над национальной командой США в финале хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
Сборная России по хоккею завоевала золото юношеской Олимпиады
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Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу российской команды.

Победу сборной России принесли шайбы Руслана Газизова, Вячеслава Малова и Матвея Мичкова, оформившего дубль.

Для российской национальной команды это первое в истории золото юношеской Олимпиады. Прежде российские хоккеисты завоёвывали серебро и бронзу.

В матче за третье место сборная Канады обыграла команду Финляндии со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место в медальном зачёте после 11-го дня юношеских ОИ.

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