Сборная России по хоккею завоевала золото юношеской Олимпиады
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Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу российской команды.
Победу сборной России принесли шайбы Руслана Газизова, Вячеслава Малова и Матвея Мичкова, оформившего дубль.
Для российской национальной команды это первое в истории золото юношеской Олимпиады. Прежде российские хоккеисты завоёвывали серебро и бронзу.
В матче за третье место сборная Канады обыграла команду Финляндии со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место в медальном зачёте после 11-го дня юношеских ОИ.