Возвращение профессора: Макларену поручили расследовать допинг-скандал в тяжёлой атлетике

Юрист Ричард Макларен, известный по расследованию допингового скандала в России, займётся новым делом о коррупции в спорте. Канадцу предстоит проверить работу Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Исполком организации пригласил Макларена после того, как немецкие журналисты обвинили её президента Тамаша Аяна в финансовых махинациях и несоблюдении антидопинговых правил.

Канадский юрист Ричард Макларен, известный по делу о допинге в российском спорте, в ближайшее время возьмётся за новое большое расследование. На этот раз он проверит работу Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

О том, что канадскому профессору предложено возглавить новое независимое расследование, заявила Урсула Папандреа — глава организации, назначенная на время отстранения её президента Тамаша Аяна.

Кандидатуру канадца одобрил исполком IWF, и уже на следующей неделе юрист вместе со своими помощниками приступит к работе. Своё внутреннее расследование проведёт и сама федерация.

Макларену предстоит изучить обвинения в адрес Тамаша Аяна, озвученные в фильме, который в начале января показали на немецком телеканале ARD. Сразу после его выхода на экраны 81-летний президент IWF, возглавлявший организацию ещё с 2000 года, был отстранён от работы на 90 дней.

Авторы фильма Хайо Зеппельт, Ник Батлер и Грит Хартман обвинили венгра в коррупции и в том, что тот неоднократно покрывал спортсменов, употреблявших допинг. Они утверждают, что за время его работы в IWF всего в мировой тяжёлой атлетике было выявлено более 700 случаев нарушения антидопинговых правил. Также в период с 2008 по 2017 год половина из 450 медалистов якобы не проходили проверки на употребление запрещённых препаратов.

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Авторы фильма обратили внимание и на то, что в течение многих лет за соблюдением антидопинговых правил следило венгерское агентство HUNADO. Они также утверждают, что для прохождения спортсменами тестов на употребление запрещённых средств использовали якобы чистых двойников этих атлетов, а когда чьи-то пробы давали положительный результат, федерация платила допинг-офицерам за молчание.

Наконец, журналисты сообщили о крупной сумме, которую на счета IWF перечислил Международный олимпийский комитет (МОК) — более $23 млн. При этом, как уточнялось в фильме, счета не числились в официальной бухгалтерии организации. Также авторы фильма сообщили о том, что у них якобы имеются документы, подтверждающие эти факты.

После выхода фильма МОК опубликовал заявление, в котором опроверг все эти обвинения, назвав их при этом серьёзными и вызывающими тревогу. В WADA же, в свою очередь, сообщили о намерении связаться с Международной федерацией тяжёлой атлетики в связи с утверждениями, озвученными в фильме.

На днях обвинение в адрес Аяна прозвучало и со стороны главы Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова. По его словам, президент IWF разослал национальным федерациям официальное приглашение посетить следующий конгресс организации, тем самым нарушив условия своего отстранения.

«Человек, который находится под следствием, должен оставаться в стороне от управления организацией, а не подписывать её официальные документы. Сейчас это право принадлежит Урсуле Папандреа, которая была назначена на эту роль. Я говорю о письме, которое Аян разослал национальным федерациям. Под ним стоит его подпись, что, на мой взгляд, является нарушением условий его отстранения. Это вводит в замешательство национальные федерации. Становится непонятно, какое тогда решение принял исполком и что из него следует. Складывается ощущение, что у нас два президента», — заявил Агапитов в интервью ТАСС.

Напомним, что именно Макларен был руководителем независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о допинге в российском спорте. Поводом для его расследования послужили заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил российских спортсменов в массовом употреблении запрещённых препаратов до, во время, а также после Олимпийских игр в Сочи.

В 2016 году Макларен опубликовал специальный доклад, который привёл к ряду последствий для российского спорта — опубликованные данные стали поводом для отстранения Паралимпийского комитета России и недопуска ряда спортсменов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В дальнейшем на основе доклада МОК провёл расследование, касающееся зимней Олимпиады в Сочи, после чего отстранил Олимпийский комитет России от участия в соревнованиях в Пхёнчхане.