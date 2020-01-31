«Это решение — единственно верное»: Матыцин прокомментировал лишение ВФЛА аккредитации

Решение о приостановке государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта 2020 года — единственно верное. Так считает новый министр спорта Олег Матыцин. Чиновник выразил надежду, что данный шаг поможет наладить отношения с международными организациями. Также он заверил, что происходящее не скажется негативно на положении российских легкоатлетов.

Решение Министерства спорта временно лишить государственной аккредитации Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики вызвало серьёзный резонанс в мире отечественного спорта. По сути, такой шаг по отношению к собственной федерации был применён впервые. Новый министр Олег Матыцин назвал его «беспрецедентным».

«Сегодня Министерством спорта подписан указ на основании решения аккредитационной комиссии о приостановлении аккредитации ВФЛА на период до 1 марта. Данное решение было принято на том основании, что в последнее время нынешнее руководство федерации не принимало достаточных мер по защите интересов спортсменов в борьбе с допингом. Кроме того, ВФЛА не выстроила конструктивного диалога с World Athletics», — заявил Матыцин.

Жёсткое решение Министерства спорта относительно ВФЛА стало следствием громкого скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко. В 2018-м спортсмен был временно отстранён от соревнований за пропуск допинг-тестов, однако федерация попыталась отстоять легкоатлета и представила объяснительные документы. В мае 2019-го World Athletics постановило, что они оказались поддельными и к фальсификации причастно руководство ВФЛА.

В ноябре мировая федерация сообщила о приостановке процесса восстановления статуса ВФЛА, а независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit заявил об отстранении президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, в том же месяце он подал в отставку со своего поста.

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Ситуация зашла в тупик, когда ведущие легкоатлеты обвинили федерацию в бездействии и нежелании признавать свою вину, а также попросили ОКР наложить на неё санкции. Дальше всех пошла Ласицкене, которая заявила о желании подать на ВФЛА в суд.

«Я рассматриваю такой вариант. Если суд откажется принять моё заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. Их действия привели и приводят к моим потерям — моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчётам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск», — приводит слова спортсменки ТАСС.

29 января 2020 года в AIU заявили, что могут наложить на ВФЛА серьёзные санкции, вплоть до полного исключения из состава World Athletics. Уже на следующий день ОКР и Минспорта рекомендовали руководству федерации сложить с себя полномочия.

«Никак не отразится на спортсменах из России»

При этом глава Минспорта Олег Матыцин подчеркнул, что жёсткий вердикт никак не отразится на самих российских легкоатлетах.

«Данный вердикт никоим образом не повлечёт за собой ухудшения положения спортсменов, а также проблем атлетов с получением допуска к международным соревнованиям. Кроме того, он не будет препятствовать планомерной организации календаря спортивных событий в России. Надеемся, это решение будет способствовать налаживанию диалога с международной федерацией. Понимаем, насколько кризисной является сложившаяся ситуация, и надеемся, что данные меры приведут к позитивному результату», — выразил надежду чиновник.

Серьёзный интерес у журналистов вызвала и текущая деятельность ВФЛА, и то, как отразится на ней временное лишение госаккредитации. В частности, продолжат ли получать зарплату тренеры, в том числе наставник сборной страны Юрий Борзаковский.

Министр спорта о приостановке аккредитации ВФЛА

«В данной ситуации я не отвечаю за материальное обеспечение Борзаковского. Этот вопрос следует адресовать федерации. Но мы строго рекомендовали нынешнему президиуму подать в отставку. Надеюсь, его заседание состоится в ближайшее время. В настоящий момент у нас есть конкретная история с ВФЛА. Принято действительно беспрецедентное решение, которое, на мой взгляд, является единственно верным. Надеюсь, оно поможет выйти из кризиса», — заявил Матыцин.

Наконец, министр подчеркнул, что не общался с РУСАДА на тему приостановки аккредитации ВФЛА, но обсуждал этот вопрос с трёхкратной чемпионкой мира Марией Ласицкене.

«Минспорта как государственный орган не должно оказывать влияние на национальное антидопинговое агентство. Обсуждал это с тренерами, с Ласицкене. Думаю, её мнение является достаточно авторитетным. Также общался с и. о. президента ВФЛА Юлией Тарасенко. Я получил достаточно информации для принятия такого решения», — подытожил Матыцин.

В ближайшее время в Министерстве спорта ждут отставки всего руководства ВФЛА. Соответствующее совместное с ОКР заявление было сделано накануне. А уже 28 февраля пройдут выборы нового президента федерации.

«Будет создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов главы ВФЛА 28 февраля. Надеюсь, они пройдут в конструктивном ключе, а целью каждого кандидата будет являться защита чистых спортсменов и обеспечение их скорейшего участия в международных соревнованиях, пусть и в нейтральном статусе. Окончательной целью же должно стать полное восстановление статуса ВФЛА в World Athletics», — подчеркнул Матыцин.

Матыцин о кадровых перестановках в ВФЛА

Также он ответил на вопрос, намерено ли министерство поддерживать одного из кандидатов в президенты ВФЛА.

«Мы государственный орган и занимаемся лишь развитием конструктивного диалога с федерациями. А кто станет главой ВФЛА, зависит от делегатов федерации, которые, надеюсь, примут взвешенное решение и выберут достойного человека», — добавил функционер.