«Их действия привели к моим потерям»: Ласицкене пригрозила судом ВФЛА и отказалась от участия в «Русской зиме»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене по просьбе World Athletics включена в расширенный пул тестирования РУСАДА. В связи с этим она выразила опасение, что процесс выдачи нейтрального статуса для неё может затянуться. В знак протеста против деятельности ВФЛА, которую трёхкратная чемпионка мира считает виновной в возникших проблемах с допуском, она отказалась участвовать в традиционном турнире «Русская зима» и заявила о намерении подать в суд на организацию.

Легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Илья Шкуренёв, Тимур Моргунов, Михаил Акименко, Илья Иванюк и Василий Мизинов включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на I квартал 2020 года. По словам заместителя генерального директора организации Маргариты Пахноцкой, это было сделано по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Международный пул тестирования World Athletics является приоритетным по отношению к расширенному пулу РУСАДА, поэтому эти спортсмены должны предоставлять информацию, в первую очередь, следуя правилам, установленным IAAF», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Ласицкене предположила, что включение в расширенный пул тестирования РУСАДА означает, что её могут исключить из пула World Athletics. В свою очередь, это станет препятствием для попадания на международные соревнования под эгидой организации.

«Допинг-контроль и нахождение в международном пуле дают мне хоть какую-то надежду, что меня когда-нибудь допустят до международных стартов. Сейчас меня включили и в расширенный пул РУСАДА. Мне кажется, что всё идёт к тому, что меня исключат из международного пула. Ведь не просто так это сделано. Хотя я абсолютно доверяю РУСАДА, которое тоже тщательно тестирует спортсменов, но всё сделано неспроста», — предположила Ласицкене.

В ноябре прошлого года World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов российским атлетам в связи с вмешательством руководства ВФЛА в дело прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвинённого в пропуске допинг-тестирований. В ходе совместного расследования РУСАДА и Athletics Integrity Unit (AIU) выяснилось, что российские легкоатлетические власти покрывали спортсмена и были причастны к передаче поддельных документов о прохождении им проверок.

Сложившуюся ситуацию Ласицкене связывает с действиями руководства ВФЛА, которое, по её мнению, не только не защищает чистых спортсменов, но и затягивает процесс восстановления собственного статуса. Она выразила готовность покинуть организацию в том случае, если её возглавит кто-либо из соратников экс-президента Дмитрия Шляхтина, а также подать иск в соответствующие инстанции.

«Если суд откажется принять моё заявление на ВФЛА как на общественную организацию, то буду подавать иск на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям — моральным, имиджевым и материальным», — заявила Ласицкене на пресс-конференции.

Также по теме «Интересы спортсменов оказываются на втором плане»: как разворачивается конфликт между легкоатлетами и ВФЛА Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков отказались присутствовать на заседании президиума ВФЛА,...

Легкоатлетка уже перешла от слов к делу. В знак протеста она заявила о нежелании участвовать в традиционном турнире «Русская зима», проводимом под эгидой ВФЛА. Она выразила надежду, что её примеру последуют и остальные спортсмены, недовольные сложившейся ситуацией. В организации остались разочарованы её решением.

Участие Ласицкене в других международных стартах также остаётся под вопросом, хотя организаторы некоторых соревнований заявили, что готовы ждать её до последнего. Что касается Олимпийских игр, то здесь её перспективы ещё менее радужные. В то же время легкоатлетка не рассматривает для себя вариант смены спортивного гражданства.

Ситуация вокруг ВФЛА развивается на фоне разбирательства между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В ближайшее время Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит правомерность наказания в отношении России в связи с допинговым скандалом. В качестве третьей стороны к процессу уже присоединились международные и отечественные спортивные организации. Такая возможность есть и у частных лиц, однако, по мнению Ласицкене, это никак не повлияет на ситуацию.

«Мне тоже предлагали присоединиться. Но я отказалась. Понимаю, что в нашей ситуации это пустая трата времени. Даже если российские спортсмены смогут убедить CAS в своей правоте, лёгкой атлетике это никак не поможет. Нам нужна федерация, которая не побоится действовать максимально жёстко и решительно», — приводит слова трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Sport24.

Ласицкене является одной из немногих спортсменок, которая открыто критикует руководство федерации. В этом её полностью поддерживает личный наставник Геннадий Габрилян.

«Мы совместно с Машей работаем в этом направлении. Ей, к сожалению, приходится не только заниматься своими основными обязанностями — совершенствоваться, прыгать, работать, заниматься, все силы вкладывать в тренировки, но ещё и защищать свой статус. Считаю, что этим должны заниматься руководители», — цитирует Габриляна РИА Новости.

World Athletics по-прежнему ожидает от России ответа по делу Лысенкова. Сообщается, что ВФЛА уже дважды нарушила установленный срок, однако исполняющая обязанности главы организации Юлия Тарасенко опровергла данную информацию.

«Как подтверждал ранее сам AIU, ВФЛА направила свои объяснения в согласованные с ним сроки. Соответствующий документ имеется и у нас», — пояснила Тарасенко.