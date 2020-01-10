«Интересы спортсменов оказываются на втором плане»: как разворачивается конфликт между легкоатлетами и ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков отказались присутствовать на заседании президиума ВФЛА, несмотря на приглашение со стороны организации. Они обвинили спортивную федерацию в бездействии и выразили несогласие с датой проведения выборов её нового главы. Кроме того, чемпионы мира предложили провести ряд реформ, направленных на защиту прав спортсменов, интересы которых в ВФЛА представляет специальная комиссия.

«Позиция атлетов должна быть донесена до самого высокого спортивного руководства»

На фоне неспокойной ситуации вокруг российского спорта немногие атлеты решаются открыто критиковать федерации и выдвигать против них обвинения. Исключением здесь являются представители лёгкой атлетики. Так, чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков предложили провести ряд реформ, направленных на укрепление позиций комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В частности, президиуму ВФЛА рекомендовано расширить состав комиссии спортсменов до девяти человек, а также назначить на пост её председателя серебряного призёра Олимпиады-1988 в прыжках с шестом Родиона Гатауллина.

Также по теме «Задача в том, чтобы не пострадали спортсмены»: в России прокомментировали уход Шляхтина с поста президента ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом стало известно по итогам...

«Люди пытаются реализовать свои желания, а интересы спортсменов порой оказываются на втором плане. А мне такая ситуация глубоко небезразлична, поскольку сам когда-то был спортсменом, а моя дочь сейчас находится в самой активной фазе своей карьеры. Я крайне заинтересован в том, чтобы позиция атлетов была донесена до самого высокого спортивного руководства», — приводит слова Гатауллина ТАСС.

Также комиссия спортсменов в ходе заседания выразила несогласие с решением ВФЛА провести выборы президента 28 февраля. Её представители настаивают на том, что процедура должна пройти не позднее 12 февраля 2020 года (60 дней с момента проведения отчётной конференции ВФЛА).

При этом Ласицкене, Сидорова и Шубенков отказались посетить заседание ВФЛА, назначенное на 10 января. Их интересы после утверждения на новый пост представит Гатауллин. Предполагается, что глава комиссии спортсменов должен получить право голоса в президиуме.

«Согласно информации, изложенной в протоколе №1 заседания комиссии спортсменов ВФЛА, направленном сегодня в адрес федерации, спортсмены отказались принять участие в заседании президиума. Ранее федерация приглашала членов комиссии спортсменов ВФЛА принять участие в рабочей встрече. От данного предложения Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене также отказались», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

«Иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА»

Напомним, что 29 декабря 2019-го Ласицкене, Сидорова и Шубенков на своих страницах в социальных сетях опубликовали открытое обращение к руководству федерации. В нём они обвинили организацию в бездействии, подчеркнув, что именно оно мешает нормализации отношений с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). По их мнению, легкоатлетические власти ждут назначения нового президента ВФЛА, а также утверждения дорожной карты по работе с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие получили ответы? Какие шаги ещё были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учётом разных вариантов развития событий)? И когда?» — говорится в письме.

Тогда представители ВФЛА предложили обсудить сложившуюся ситуацию на заседании президиума, однако этот ответ не удовлетворил легкоатлетов. Ласицкене и Шубенков заявили о нежелании лично встречаться с руководством организации, а Сидорова предположила, что ситуация искусственно замалчивается.

«Молчание и затягивание времени — наша главная претензия, вы отвечаете тем же самым снова и снова. Ответы на заданные вопросы хотим получить не только мы втроём, но и все спортсмены, а также тренеры. Жаль, что вы не хотите этого понимать», — написала Сидорова.

Ласицкене уже не первый раз выступает с резкой критикой ВФЛА. По её мнению, на организации лежит ответственность за то, что IAAF приостановила процесс восстановления России и выдачи отечественным легкоатлетам нейтрального статуса. В то же время спортсмены не имеют возможности отстаивать свои права, так как комиссия носит формальный статус.

«Знаю, что нынешний руководитель федерации потребовала подготовить годовой отчёт о деятельности комиссии, но с просьбой, чтобы ни в коем случае не звонили её членам. Видимо, так готовили отчёты и в прежние годы. Иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА», — написала трёхкратная чемпионка мира.

Стоит отметить, что жёсткую позицию Ласицкене поддержал министр спорта РФ Павел Колобков.

«Всем нашим чистым спортсменам необходимо последовать её примеру. Они должны объединиться, я сам готов со всеми встретиться и поговорить. Нужно бороться с допингом всем вместе — и спортсменам, и тренерам, и руководству федераций. Та же Маша с её активной жизненной позицией вполне могла бы стать своеобразным пропагандистом здорового спорта», — сказал Колобков в интервью RT.

Добавим, что бывший председатель комиссии спортсменов ВФЛА Марина Купцова покинула свой пост 25 декабря. При этом экс-прыгунья в высоту заявляла, что её вынудили это сделать, хотя она выражала готовность продолжить свою работу.