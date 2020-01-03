AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу Лысенко

Короткая ссылка
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) подтвердил, что получил ответ от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по поводу обвинений, предъявленных федерации по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу Лысенко
  • © Han Yan
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

При этом в AIU отказались от дальнейших комментариев по данному вопросу.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что ВФЛА предоставила AIU ответы по делу Лысенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить