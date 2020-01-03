AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу Лысенко
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
При этом в AIU отказались от дальнейших комментариев по данному вопросу.
22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.
Ранее сообщалось, что ВФЛА предоставила AIU ответы по делу Лысенко.