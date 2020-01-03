AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу Лысенко

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) подтвердил, что получил ответ от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по поводу обвинений, предъявленных федерации по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

При этом в AIU отказались от дальнейших комментариев по данному вопросу.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что ВФЛА предоставила AIU ответы по делу Лысенко.