ВФЛА предоставила AIU ответы по делу Лысенко

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что в установленный срок направила в Athletics Integrity Unit (AIU) объяснение касательно обвинений, предъявленных федерации по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
ВФЛА предоставила AIU ответы по делу Лысенко
  • globallookpress.com
  • © Jaroslav Ozana

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, первоначальный ответ был направлен ещё 12 декабря, однако федерация ввиду недостаточного времени, которое было предоставлено на подготовку объяснения, и по согласованию с AIU дополнила свой первоначальный ответ.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее Анжелика Сидорова заявила, что ответ ВФЛА на открытое письмо, написанное в адрес организации самой спортсменкой, а также легкоатлетами Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым, тяжело назвать реакцией.

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